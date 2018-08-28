Birkaç gün içinde Berlin’de gerçekleşecek olan IFA etkinliği öncesi LG, G7 ailesinin iki yeni üyesi olan LG G7 One ile LG G7 Fit’i tanıttı. İki cihaz da 6.1 inç boyutunda QHD+ ekrana sahip ve 300 mAh batarya ömürleri var.

Andoid One işletim sistemine sahip olan LG G7 One, geçtiğimiz senenin en iyi Qualcomm işlemcisi olan Snapdragon 835 ile çalışıyor. 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip ancak MicroSD kartlarla mevcut depolama alanını arttırabiliyorsunuz. Cihazın arka tarfında 16 MP kamera, ön tarafında ise 8 MP kamera bulunuyor.

LG 7 Fit ise 2016’nın en yüksek performanslı işlemcilerinden Snapdragon 821 çalışıyor. İki versiyonu olan cihazın 32 GB ve 64 GB depolama alanına sahip modelleri var. RAM ve kamera özellikleri ise LG G7 One ile aynı. Fiyatların ise IFA 2018’de duyurulması bekleniyor.

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