Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci başladı. 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapacak olan adaylar, yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının bekleyecek. Peki, "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte 2023 LGS tercih sonuçları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.