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"Libya'da yeni yönetim sayesinde ihracatımız ve ikili ticaret hacmimiz artacak"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Geçici yönetim üzerinde uzlaşı sağlanması nedeniyle 2021’den oldukça umutluyuz. Libya’ya olan ihracatımızın ve ikili ticaret hacmimizin artacağını ve 2021’i çok daha iyi rakamlarla kapatacağımızı düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu

AA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, yeni Başbakan'ın kuracağı hükümetin Libya’da istikrarın yolunu aydınlatan ciddi adımlardan birisi olacağını söyledi.

Karanfil, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan ve 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin Başbakanlığına Abdulhamid Dibeybe'nin seçilmesinin yansımalarını ve Libya-Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin seyrini değerlendirdi.

Libyalı Başbakan'ın uzun yıllardan beri Türkiye ile iyi ilişkisi olduğunu belirten Karanfil, şöyle devam etti:

"Dibeyde, Libya’nın gelişmesinde katkısı bulunan bir iş insanı olarak görülüyor. Bu açıdan özellikle Doğu ve Batı arasında bir müşterek hükümetin kurulması, Libya’da istikrarın yolunu aydınlatan ciddi adımlardan birisi olacak."

İş temasları kapsamında başkent Trablus'ta bulunan Karanfil, aynı zamanda Dibeybe 5 Şubat'ta Başbakan seçildiğinde onunla özel konutunda bir arada olan ve yeni Başbakan'ı ilk tebrik edenlerden biriydi.

Dibeybe yönetiminde Libya’nın geleceği için 24 Aralık seçimlerine kadar istikrarlı bir gidişat öngördüklerini kaydeden Karanfil, "Kendisini ve ailesini şahsen uzun yıllardan beri tanıyorum ve Türkiye ile iyi ilişkileri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ufku açık bir iş insanı olması bizi sevindiriyor." diye konuştu.

"YENİ YÖNETİMLE BİRLİKTE LİBYA'YA İHRACATIMIZ HIZLA ARTACAK"

Karanfil, yeni geçici yönetimle ilgili başta Türkiye, ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden olumlu tepkiler ve memnuniyet belirten yazılı açıklamalar geldiğine işaret etti.

"Yeni geçici yönetim üzerinde uzlaşı sağlanmasıyla 2021’den oldukça umutluyuz." diyen Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı, "Libya’ya olan ihracatın hızla artacağını ve iki ülke arasındaki güçlü bağı daha da ileriye taşıyarak 2021’i çok daha iyi rakamlarla kapatacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karanfil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracat konusunda önümüzdeki yıllarda 10 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşabilir, ayrıca Libya üzerinden Afrika pazarındaki etkinliğimizi de daha fazla artırabiliriz. Libya’nın Afrika’ya açılan kapı olması için yapacağımız destek, Libya’da ekonomiyi hareketlendireceği için Libyalı iş insanları tarafından da memnuniyetle karşılanacaktır."

Karanfil, Türkiye ve Libya arasında son dönemde ikili siyasi ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmelerin, Türk iş insanlarının bölgeye olan ticaretini yeniden hareketlendirdiğini ve 2020 yılında Türkiye'nin Libya’ya 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktardı.

VİZE UYGULAMALARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ

Karanfil, gelecek dönemde siyasi ilişkilerin gelişmesi ile birlikte ticari ilişkilerde yaşanması muhtemel sürece Türk iş insanlarının hazırlıklı olması için iki ülke arasındaki mevcut vize uygulamalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Karanfil, "Vize uygulamalarında iki ülke vatandaşlarına sağlanacak kolaylıklar hem ticaret hem de yatırım ilişkilerinde Türk şirketlerini güçlü ve avantajlı bir konuma getirecek." diye konuştu.

İki ülke arasında serbest ticaret anlaşması yapılmasının ticareti artıracak önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Karanfil, şunları kaydetti:

"Bu sayede yıllık ticaret hacmini kısa vadede 5 milyar dolar, uzun vadede ise 10 milyar dolar seviyelerine çıkartmak hedefi doğrultusunda Libya devleti ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmasında fayda olacağını düşünüyoruz. Her iki ülke arasında STA yapılması, bu anlamıyla son derece önemli bir rol üstlenecek."

Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı ayrıca, Libya ile ticari faaliyetlerin, proje ve yatırımların koruyucu anlaşmalarla güvence altına alınmasının Türk yatırımcılar için büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

"LİBYA AFRİKA TİCARETİNİN LOJİSTİK ÜSSÜ OLABİLİR"

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi olarak ilk yurt dışı lojistik merkezlerinden birisini Libya'da açmak için kolları sıvadıklarını kaydeden Karanfil, konuyla ilgili altyapı çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini dile getirdi.

Karanfil, söz konusu lojistik merkezinin avantajlarını ise şöyle anlattı:

"Türkiye’den Libya’ya ürünler, deniz yolu aracılığıyla üç günde ulaşıyor. Bu doğrultuda Libya’dan Afrika’nın içine doğru açılacak güvenli bir ticaret yolu, ürünlerin iç kısımlara teslimini 1-2 haftaya indirecek. Deniz mutabakat anlaşması yaptığımız Libya'da kurulacak lojistik merkezde aynı zamanda e-ticarete imkan veren showroomların da bulunması Afrika kıtasına yaptığımız ihracata orta vadede 10 milyar dolarlık katkı sağlayabilir.

Afrika kıtasına Libya'dan kara yolu ve hava yoluyla ulaşım kolay şekilde gerçekleştiriliyor. Ürünler buradaki lojistik merkezden 53 Afrika ülkesine ve 1 milyarlık nüfusa çok kolay ulaştırılabilir. Tüm bu gelişmelerin ışığında Libya, Afrika’ya ürün ticaretinin önemli lojistik üssü olabilir."

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