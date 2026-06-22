Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.734,50 %-0,63
        DOLAR 46,4572 %0,04
        EURO 53,2878 %0,14
        GRAM ALTIN 6.238,59 %0,53
        FAİZ 41,03 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 97,92 %1,16
        BITCOIN 63.978,00 %0,33
        GBP/TRY 61,4060 %-0,14
        EUR/USD 1,1453 %-0,16
        BRENT 79,22 %-1,68
        ÇEYREK ALTIN 10.200,10 %0,53
        Haberler Ekonomi Enerji Libya petrol üretiminde zirvede

        Libya petrol üretiminde zirvede

        Libya petrol üretimini artıran ülkeler arasına katıldı. Ülkenin petrol üretimi 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 07:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Libya petrol üretiminde zirvede

        Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) Başkanı Mesut Süleyman, ğazar günü yaptığı açıklamada, ülkenin ham petrol üretiminin günlük 1,44 milyon varile ulaştığını duyurdu.

        Reuters'ın aktardığı habere göre bu miktar, ülkede 2013 yılından bu yana kaydedilen en yüksek üretim seviyesi olarak kayda geçti.

        Siyasi istikrarsızlıklar ve altyapı sorunları nedeniyle sık sık kesintiye uğrayan Libya petrol üretimi, bu gelişmeyle birlikte son 13 yılın en güçlü performansına ulaşmış oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Meteoroloji saat verip uyardı... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün 6 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun iç kesimlerinde yağışın kuvvetli olacağı belirtilerek; 15 il için 'sarı' alarm verildi. İşte alarm verilen 15 kentimiz ve yurt genelinde sıcaklıklar ile hava durumu...

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        Çinli otomobillere karşı Avrupa seddi
        Çinli otomobillere karşı Avrupa seddi
        Oğlu yerde yatıyordu... Bir babanın en zor anı!
        Oğlu yerde yatıyordu... Bir babanın en zor anı!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçları
        Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçları
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        Kayseri'de satırlı kavga: 3 yaralı
        Kayseri'de satırlı kavga: 3 yaralı