Libya petrol üretiminde zirvede

Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) Başkanı Mesut Süleyman, ğazar günü yaptığı açıklamada, ülkenin ham petrol üretiminin günlük 1,44 milyon varile ulaştığını duyurdu.

Reuters'ın aktardığı habere göre bu miktar, ülkede 2013 yılından bu yana kaydedilen en yüksek üretim seviyesi olarak kayda geçti.

Siyasi istikrarsızlıklar ve altyapı sorunları nedeniyle sık sık kesintiye uğrayan Libya petrol üretimi, bu gelişmeyle birlikte son 13 yılın en güçlü performansına ulaşmış oldu.