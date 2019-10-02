Lille Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yusuf Yazıcı ilk 11'de mi? soruları sporseverler tarafından merakla araştırılıyor. Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik Chelsea karşısında kadroda olması bekleniyor. İşte Şampiyonlar ligi Lille Chelsea maçına dair ayrıntılar...
LILLE CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Lille ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma BeIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
LILLE CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Lille: Maignan, Mehmet Zeki, Fonte, Gabriel, Bradaric, Andre, Soumare, Araujo, Ikone, Bamba, Osimhen
Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Christensen, Tomori, Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic, Willian, Abraham, Mount
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