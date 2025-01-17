Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye veda etti!

Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Lincoln Henrique, veda paylaşımı yaptı.

Takımdan ayrılacağının sinyalini veren Lincoln, şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle. Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız."

Lincoln Henrique kiralık olarak gittiği Bragantino'da 49 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol- ve 4 asistlik skor katkısı verdi.