        Haberler Spor Futbol Lionel Messi'nin 6. Dünya Kupası heyecanı!

        Messi'nin 6. Dünya Kupası heyecanı!

        2026 Dünya Kupası'yla birlikte kariyerinde 6. kez dev organizasyonda yer alacak olan Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu rekorunu elinde bulunduruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 11:54 Güncelleme:
        Messi'nin 6. Dünya Kupası heyecanı!

        Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu rekorunu elinde bulunduruyor.

        Şu ana kadar 5 Dünya Kupası'nda 26 karşılaşmaya çıkan Messi, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da forma giymesi halinde rekorunu geliştirecek.

        Listede Alman Lothar Matthaeus 25 karşılaşmayla ikinci, aynı ülkeden Miroslav Klose 24 maçla üçüncü sırada yer aldı.

        İtalyan Paolo Maldini 23, Portekizli Cristiano Ronaldo ise 22 maçla söz konusu üç futbolcuyu izledi.

        1930 Uruguay'dan bu yana yapılan 22 Dünya Kupası boyunca en çok forma giyen oyuncular şöyle sıralandı:

        Oyuncu Ülkesi Maç
        Lionel Messi Arjantin 26
        Lothar Matthaeus Almanya 25
        Miroslav Klose Almanya 24
        Paolo Maldini İtalya 23
        Cristiano Ronaldo Portekiz 22
        Diego Maradona Arjantin 21
        Uwe Seeler Almanya 21
        Wladyslaw Zmuda Polonya 21
        Cafu Brezilya 20
        Grezgorz Lato Polonya 20
        Javier Mascherano Arjantin 20
        Philipp Lahm Almanya 20
        Bastian Schweinsteiger Almanya 20
        Hugo Lloris Fransa 20

        - 6 futbolcu, 5 Dünya Kupası'nda forma giydi

        Şu ana dek 6 futbolcu, 5 Dünya Kupası'nda sahaya çıktı.

        Arjantinli Lionel Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo, Meksikalı Antonio Carbajal, Andres Guardado ve Rafael Marquez ile Alman Lothar Matthaeus, 5 kupada görev yapan isimler oldu.

        Messi ve Ronaldo, 2026'da da sahaya çıkması halinde 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

        Beş defa takımlarının Dünya Kupası kadrosuna giren oyunculardan İtalyan Gianluigi Buffon 4, Meksikalı Guillermo Ochoa ise 3 turnuvada forma giydi.

        Kariyerinde en fazla Dünya Kupası'nda sahaya çıkan futbolcular şunlar:

        Futbolcu Ülkesi Kupa Tarih
        Lionel Messi Arjantin 5 2006, 10, 14, 18, 22
        Cristiano Ronaldo Portekiz 5 2006, 10, 14, 18, 22
        Lothar Matthaeus Almanya 5 1982, 86, 90, 94, 98
        Antonio Carbajal Meksika 5 1950, 54, 58, 62, 66
        Rafael Marquez Meksika 5 2002, 06, 10, 14, 18
        Andres Guardado Meksika 5 2006, 10, 14, 18, 22
        Gianluigi Buffon İtalya 4 2002, 06, 10, 14
        Luka Modric Hırvatistan 4 2006, 14, 18, 22
        Yuto Nagatomo Japonya 4 2010, 14, 18, 22
        Manuel Neuer Almanya 4 2010, 14, 18, 22
        Diego Maradona Arjantin 4 1982, 86, 90, 94
        Javier Mascherano Arjantin 4 2006, 10, 14, 18
        Pele Brezilya 4 1958, 62, 66, 70
        Djalma Santos Brezilya 4 1954, 58, 62, 66
        Cafu Brezilya 4 1994, 98, 02, 06
        Enzo Scifo Belçika 4 1986, 90, 94, 98
        Franky van der Elst Belçika 4 1986, 90, 94, 98
        Rigobert Song Kamerun 4 1994, 98, 02, 10
        Thierry Henry Fransa 4 1998, 02, 06, 10
        Uwe Seeler Almanya 4 1958, 62, 66, 70
        Karl-Heinz Schnellinger Almanya 4 1958, 62, 66, 70
        Giuseppe Bergomi İtalya 4 1982, 86, 90, 98
        Fabio Cannavaro İtalya 4 1998, 02, 06, 10
        Paolo Maldini İtalya 4 1990, 94, 98, 02
        Gianni Rivera İtalya 4 1962, 66, 70, 74
        Hong Myung-bo G.Kore 4 1990, 94, 98, 02
        Sami Al Jaber S.Arabistan 4 1994, 98, 02, 06
        Denis Caniza Paraguay 4 1998, 02, 06, 10
        Wladyslaw Zmuda Polonya 4 1974, 78, 82, 86
        Andoni Zubizarreta İspanya 4 1986, 90, 94, 98
        Pedro Rocha Uruguay 4 1962, 66, 70, 74
        Samuel Eto'o Kamerun 4 1998, 02,10, 14
        Miroslav Klose Almanya 4 2002, 06, 10, 14
        Iker Casillas İspanya 4 2002, 06, 10, 14
        Xavi Hernandez İspanya 4 2002, 06, 10, 14
        Andres Iniesta İspanya 4 2006, 10, 14, 18
        Sergio Ramos İspanya 4 2006, 10, 14, 18
        DaMarcus Beasley ABD 4 2002, 06, 10, 14
        Valon Behrami İsviçre 4 2006, 10, 14, 18
        Tim Cahill Avustralya 4 2006, 10, 14, 18
        Sergio Busquets İspanya 4 2010, 14, 18, 22
        Martin Caceres Uruguay 4 2010, 14, 18, 22
        Edinson Cavani Uruguay 4 2010, 14, 18, 22
        Angel Di Maria Arjantin 4 2010, 14, 18, 22
        Diego Godin Uruguay 4 2010, 14, 18, 22
        Hugo Lloris Fransa 4 2010, 14, 18, 22
        Hector Moreno Meksika 4 2010, 14, 18, 22
        Thomas Müller Almanya 4 2010, 14, 18, 22
        Pepe Portekiz 4 2010, 14, 18, 22
        Xherdan Shaqiri İsviçre 4 2010, 14, 18, 22
        Luis Suarez Uruguay 4 2010, 14, 18, 22

        - En çok sahada kalan Messi

        Dünya Kupası tarihinde en çok sahada kalan futbolcu, Arjantinli Lionel Messi oldu.

        Messi, 2006 ile 2022 yılları arasında katıldığı 5 Dünya Kupası'nda 26 maçta forma giyip 2315 dakika sahada kaldı.

        Arjantinli yıldızı 2217 dakikayla İtalyan Paolo Maldini ve 2047 dakikayla da Alman Lothar Matthaeus izledi.

        Sahada kaldıkları dakikalara göre futbolcuların sıralaması şöyle:

        Futbolcu Ülkesi Maç Dakika
        1. Lionel Messi Arjantin 26 2315
        2. Paolo Maldini İtalya 23 2217
        3. Lothar Matthaeus Almanya 25 2047
        4. Uwe Seeler Almanya 21 1980
        5. Javier Mascherano Arjantin 20 1950
