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        Haberler Bilgi LİSE TABAN PUANLARI: 2024 LGS Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri

        LGS taban puanları açıklandı mı? 2024 lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

        LGS taban puanları sınavın değerlendirme sürecinin devam etmesi nedeniyle gündemdeki yerini koruyor. 28 Haziran'da açıklanması beklenen LGS sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından tercih süreci başlıyor. Bu kapsamda öğrenciler lise LGS taban puanlarını araştırıyor. Tercih heyecanı yaşayanlar için Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip Liseleri'nin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgileri derledik. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 12:15 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:15
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        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran'da ülke genelinde gerçekleştirildi. Sınavın geride kalmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. MEB takviminde yer alan bilgiye göre sonuçlar 28 Haziran'da duyurulacak. Artık LGS sınavı sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kalmasıyla öğrenci alacak liselerin kontenjanları ve yüzdelik dilimleri merak konusu oldu. Peki, LGS taban puanları belli oldu mu? İşte, 2024 il il Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimler ve lise kontenjanları hakkında güncel bilgiler...

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        2024 LGS TABAN PUANLARI

        Geçtiğimiz sene LGS taban puanları sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından e-Okul sistemi üzerinden erişime açılmıştı. 2022 yılında ise MEB taban puanlarını genel bir liste halinde yayınladı. Bu sene de sonuçların açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

        2022 YILI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

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        YÜZDELİK DİLİM NEDİR ?

        Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

        Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

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        YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir. Formül şu şekildedir:

        Yüzdelik dilim = ( Öğrencinin sıralaması / Toplam öğrenci sayısı) x 100

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        Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

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        İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

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