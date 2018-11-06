Liverpool'a büyük şok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan dördüncü hafta maçlarında Liverpool ve Monaco sahadan puansız ayrıldı.

Turnuvada geçen yıl final oynayan Liverpool, deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oldu. Milan Pavkov'un 22 ve 29. dakikalarda attığı gollerle rakibine 2-0 yenilen İngiliz ekibi, C Grubu'ndaki ikinci mağlubiyetini aldı.

İki galibiyeti bulunan Liverpool, 6 puanda kalırken, Kızılyıldız 4 puanla iddiasını sürdürdü.

Geçen sezon Roma'ya, bu sezon da Napoli ve Kızılyıldız'a yenilen Jurgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, "Devler Ligi"nde ilk kez üst üste üç deplasman maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Kızılyıldız: 2 - Liverpool: 0

36 % Topla Oynama Yüzdesi 64 %

4 İsabetli Şut Sayısı 4

4 İsabetsiz Şut Sayısı 8

5 Korner 9

7 Faul 10

- Ofsayt 4

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