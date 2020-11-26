Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında İngiliz devi Liverpool ile İtalyan temsilcisi Atalanta karşı karşıya geldi.Anfield'da oynanan karşılaşmayı Atalanta 2-0 kazanarak haftanın en dikkat çeken galibiyetine imza attı.

İlk yarının golsüz bittiği karşılaşmada Atalanta, maç boyunca rakip kalede etkili olan taraftı. 60. dakikaya gelindiğinde Josip Ilicic'in golüyle öne geçen Atalanta skor üstünlüğünü ele geçirdi. Liverpool, 61. dakikada Jota, Fabinho, Robertson ve Firmino'yu aynı anda oyuna alarak hamlesini yaptı ancak başarılı olamadı. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde Gosens'in golüyle Atalanta farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda Atalanta daha fazla pozisyon bulan taraf olarak skoru tuttu ve galibiyeti aldı.

Özellikle savunmada ciddi eksikleri olan Liverpool karşılaşmayı Atalanta kalesine isabetli şut çekemeden kapattı.

Bu sonucun ardından Liverpool 9 puanda kalırken Atalanta ise 7 puana yükseldi ve gruptan çıkmak için iddiasını sürdürdü.