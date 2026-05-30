Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Liverpool'da Arne Slot dönemi sona erdi!

        Liverpool'da Arne Slot dönemi sona erdi!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Hollandalı teknik direktör Arne Slot ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 15:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Liverpool'da Slot dönemi sona erdi!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırdı.

        Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, 2024 Haziran'da göreve getirilen 47 yaşındaki Hollandalı teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtildi.

        Liverpool, Arne Slot yönetimindeki ilk sezonunda 20. Premier Lig şampiyonluğuna ulaşarak önemli başarı elde etti. 2024-25'te İngiltere Lig Kupası'nda final oynayan Merseyside temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

        İngiltere ekibi, 2025-26 sezonunda beklentileri karşılayamadı. Premier Lig'i 5. bitiren Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nden de çeyrek finalde elendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar

        İzmir'in Buca ilçesinde lunaparka giden vatandaşların eğlencesi kabusa döndü. Peş peşe arızalanan oyuncaklarda onlarca kişi metrelerce yüksekte dakikalarca baş aşağı mahsur kaldı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Ekibini doğurtmuş!
        Ekibini doğurtmuş!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?