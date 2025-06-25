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        Haberler Spor Transfer Osimhen transferinde son durum | Liverpool da yarışa girdi - Galatasaray transfer haberleri - Osimhen'in yeni adresi neresi olacak? - Futbol Haberleri

        Liverpool da yarışa girdi - Galatasaray transfer haberleri

        Galatasaray'ın haber beklediği Osimhen için dün sıcak bir gelişme yaşandı. İngiliz devi, Nijeryalı golcü için, Darwin Nunez, Chiesa ve 17 milyon Sterlin'lik bir paketle Napoli'nin kapısını çaldı. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 10:06 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:28
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        Galatasaray'ın haber beklediği Osimhen için dün sıcak bir gelişme yaşandı.

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        Yeni sezonda Premier Lig'de şampiyon ünvanını korumak isteyen Liverpool'un, Nijeryalı golcü için harekete geçtiği ve Napoli'ye çarpıcı bir takas teklifinde bulunduğu bildirildi.

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        Team Talk'ta yer alan habere göre; İngiliz devi, Osimhen transferi için Darwin Nunez, Federico Chiesa ve 17 milyon Sterlin'lik bir teklifi Napoli'ye sundu.

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        Teknik direktör Arne Slot'un kadrosunda elit bir 9 numara görmek istediği ve Osimhen ismi üzerinde ısrarcı olduğu belirtiliyor.

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        Ayrıca Manchester United'ın da 26 yaşındaki golcü için devreye girdiği ve transfer yarışının kızıştığı ifade ediliyor.

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