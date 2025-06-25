Liverpool da yarışa girdi - Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray'ın haber beklediği Osimhen için dün sıcak bir gelişme yaşandı. İngiliz devi, Nijeryalı golcü için, Darwin Nunez, Chiesa ve 17 milyon Sterlin'lik bir paketle Napoli'nin kapısını çaldı. İşte detaylar
Galatasaray'ın haber beklediği Osimhen için dün sıcak bir gelişme yaşandı.
Yeni sezonda Premier Lig'de şampiyon ünvanını korumak isteyen Liverpool'un, Nijeryalı golcü için harekete geçtiği ve Napoli'ye çarpıcı bir takas teklifinde bulunduğu bildirildi.
Team Talk'ta yer alan habere göre; İngiliz devi, Osimhen transferi için Darwin Nunez, Federico Chiesa ve 17 milyon Sterlin'lik bir teklifi Napoli'ye sundu.