Liverpool'dan rekor transfer: Florian Wirtz

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) şampiyonu Liverpool, Alman 1. Lig (Bundesliga) takımı Bayer Leverkusen'den 22 yaşındaki Florian Wirtz'i transfer etti.

ABD televizyon kanalı ESPN'de yer alan habere göre, Liverpool, Alman orta saha oyuncusunun transferini gerçekleştirdi.

İngiliz ekibinin, Wirtz'in bonservisi için Bayer Leverkusen'e 116 milyon sterlinlik (136 milyon Avro) bir bedel ödeyeceği ve bu miktarın Liverpool için rekor olacağı belirtildi.