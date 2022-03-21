Logo Ventures 20 girişime yatırım yapacak

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Logo Ventures, Haziran 2021’de devreye aldığı 12.6 milyon dolarlık yatırım fonunu, 25 milyon dolar dolara çıkararak, önümüzdeki iki yılda uluslararası piyasalara teknoloji ihraç edecek 20 girişime yatırım yapacağını açıkladı.

Fonun Yönetici Ortağı Yiğit Arslan, birinci fondan yatırım yaptıkları girişimlerin elde ettiği uluslararası başarının tekrarlanabilir olduğunu belirterek, "Birinci fondan yatırım yaptığımız Vispera ve V-Count’un büyüme ve uluslararasılaşma hikayesinde ekibimizin verdiği desteğin güzel sonuçlarını gördükten sonra ana yatırımcımız Logo Yazılım’ın yanında kendi sektörlerinin öncüsü olan diğer katma değerli yatırımcıları da alarak bu başarıları yinelemek için yola çıkıyoruz" dedi.

Fonun Yönetici Ortağı Merve Zabcı da, 2022 yılında Logo Ventures’ın fon portföyünü Türkiye’de ve Orta ve Doğu Avrupa’da genişletmeyi ve portföy şirketlerinin sektörlerinde etkin birer oyuncu olması için destek sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Zabcı, "Her iki pazarda teknik yetenek ve yazılımcı zenginliği, lokal piyasa dinamikleri açısından oldukça benzeşiyor. Amacımız iki pazar arasındaki sinerjileri ortaya çıkartmak ve bölgeden globale açılabilecek ekipleri desteklemek. Logo Ventures girişimlere yeni pazarlara giriş stratejisi, müşteri deneyimi ve finansman gibi stratejik alanlarda destek veriyor. Global çevrede önemli bağlantılar kurarak girişimlerin uluslararası piyasalarda kendi sektörlerinde lider olmaları için uygun ortamı sağlıyor" bilgilerini verdi.