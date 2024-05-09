Lol hesap silme: league of legends (lol) hesabı nasıl silinir?

LOL, Riot Games tarafından geliştirilen çok popüler bir çevrimiçi savaş arenası (MOBA) oyunudur. İki takımın birbirlerinin üslerini yok etmeye çalıştığı strateji ağırlıklı bir oyundur. Tüm dünyada ilgiyle oynanan bu oyunun bugün milyonlarca kullanıcısı vardır. Peki, LOL hesabını kapatmak isteyenler nasıl bir yol izlemelidir. İşte bilinmesi gerekenler.

LOL Hesabı Nasıl Silinir?

LOL hesabını silmek isteyenlerin internette sıkça araştırdığı sorulardan biri LOL hesap silme var mı? olarak karşımıza çıkıyor. Evet LOL hesabınızı silebilirsiniz. İşte LOL hesabını silmek için izlemeniz gereken adımlar: