Londra Borsası (LSE) , veri ve analiz şirkeri Refinitiv'i satın alma planına sadık kalarak Hong Kong Borsası'nın (HKEX) 39 milyar

dolarlık devralma teklifini reddetti. LSE, HKEX'e gönderdiği mektupta, yapılan teklifin kilit noktalarıyla ve HKEX'in Hong Kong hükümetiyle ilişkisinin "işleri karıştırabileceği" ilgili endişelerinin olduğunu söyledi.

Londra Borsası, "Dolayısıyla, yönetim kurulu bu şartlı teklifi reddediyor ve temel sorunlar ele alındığında daha fazla görüşmelerin ilerletilmesinde bir fayda görmüyor" açıklamasında bulundu. Hong Kong borsası birleşme işlemlerine ancak LSE, Refinitiv'i devralma teklifini sürdürmezse devam edileceğini söylemişti.

İYİ BİR TEKLİFLE DÖNEBİLECEK ÖNGÖRÜSÜ

Hong Kong Borsası henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Teklifin reddedilmesi, hissedarlar tarafından olumlu karşılansa da, analistler Hong Kong borsasının daha iyi bir teklifle dönebileceğini öngörüyorlar.

LSE, aynı zamanda bu teklifin İngiltere, ABD ve İtalya hükümetleri ve düzenleyici kurumları tarafından reddedilebileceğini söyledi ve mektubunda "HKEX'in teklifini hızlı ve kesin bir şekilde hayata geçirme iddiası inandırıcı değil" diye ekledi.