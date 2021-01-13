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Londra Borsası'nın 27 milyar dolarlık satın almasına onay

London Stock Exchange Group'un Refinitiv'i 27 milyar dolarlık bedelle satın almasına AB gerekli rekabet iznini verdi

Londra Borsası'nın 27 milyar dolarlık satın almasına onay
HABERTURK.COM

Londra Borsası'nın sahibi London Stock Exchange Group'un (LSE) 27 milyar dolara veri ve trading firması Refinitiv'i satın alınmasına Avrupa Birliği'nden vize çıktı.

Avrupa Komisyonu rekabet otoristesi London Stock Exchange Group'un Milano Borsası'nın sahibi olan Borsa Italiana'yı satmayı kabul etmesinin ardından, Refinitiv'in satın alınmasına izin verdi. Financial Times konuyla ilgili Avrupa Komisyonu'nun çok yakın zamanda açıklamada bulunacağını bildirdi.

Avrupa Komisyonu rekabet endişeleri sebebiyle söz konusu satın almayı tam 8 ay inceledi. Koronavirüs salgını inceleme sürecinin uzamasına yol açtı.

Söz konusu satın alma için daha önce ABD ve İngiltere'de gerekli izinler alınmıştı. Son olarak Singapur rekabet otoritesiin incelemesi olumlu yönde tamamlanırsa satışın önünde bir engel kalmayacak.

Satış için taraflar Ağustos 2019'da el sıkışmıştı.

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