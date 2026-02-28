Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lucas Torreira: Zor maç olsa da takım olarak iyi oynadık - Galatasaray Haberleri

        Lucas Torreira: Zor maç olsa da takım olarak iyi oynadık

        Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, 3-1'lik Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Zor maç olsa da takım olarak iyi oynadık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 22:43
        "Zor maç olsa da takım olarak iyi oynadık"

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray'da 1 gol ve 1 asistle oynayan Lucas Torreira, galibiyeti değerlendirdi.

        "ZOR MAÇ OLSA DA TAKIM OLARAK İYİ OYNADIK"

        Mücadeleyi değerlendiren Torreira, "Mutluyuz. Zor bir rakibe karşı oynayacağımızı, iyi oyunları olduğunu biliyorduk. İlk yarıda bizi çok zorladılar. Odaklanmayı ve gelişmeyi bildik. Zor maç olsa da takım olarak iyi oynadık. Çok yorgunduk. Juventus'a karşı 2 tane zor maç oynadık. Taraftarımızın önünde bu büyük maçı çıkarmak ve kazanmak önemliydi." dedi.

        "DÜNYANIN EN MUTLU İNSANI BENİM"

        Annesi ve anneannesi için duygusal bir açıklama yapan Uruguaylı, "Benim için çok önemli olan 2 kişi beni bu formayla göremedi, gollerimi göremedi. 4 yıldan fazla süredir buradayım. Herkese çok teşekkür ederim. Benim yanımdalardı. Beni çok iyi karşıladılar. Uruguay'da babam, arkadaşlarım, ailem var. Onları da özlemle anıyorum. Bu formayı giyenler arasında dünyanın en mutlu insanı benim." ifadelerini kullandı.

        "KEYFİNİ ÇIKARMAMIZ LAZIM"

        Lucas Torreira son olarak,"Her gün çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde, ligde galip gelmemiz için taraftar hep destek oluyor. Çok kıymetliler bizim için. Ben takımım için mücadele ediyorum. 3 tane lig şampiyonluğumuz var. Kupalar var. Şampiyonlar Ligi'nde de güzel bir noktadayız. Bu büyük kulüp nerelere geldi, durup keyfini çıkarmamız lazım. Türk bayrağını da orada temsil ediyoruz. Bunun keyfini hep birlikte çıkarmalıyız." sözlerini sarf etti.

