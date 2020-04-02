Luce'den Beşiktaş açıklaması

Son olarak A Milli Takım'da görev alan Mircea Lucescu, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Evde oturmanın çok zor olduğunu ve salgından sonra herkesin psikiyatriste gideceğini söyleyen Rumen teknik adam, " Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusunu, "Haziran ayından sonra göreceğiz" şeklinde cevapladı.
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