Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Lugano-Fenerbahçe maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu: Mourinho özel biri - Futbol Haberleri

        Ferdi Kadıoğlu: Mourinho özel biri

        Fenerbahçe'nin Lugano'yu 4-3 mağlup ettiği maçta oyuna girdikten 6 dakika sonra fileleri havalandıran Ferdi Kadıoğlu, sezona golle başladı. Milli futbolcu, maç sonrası yaptığı açıklamada galibiyeti hak ettiklerini belirtirken, teknik direktörü Jose Mourinho'dan övgüyle bahsetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 00:24 Güncelleme: 24.07.2024 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu, sezona golle başladı. Milli futbolcu, Lugano karşısında oyuna sonradan girmesine rağmen fileleri havalandırmayı başardı.

        2

        Milli Takım'la EURO 2024'te mücadele ettiği için sarı-lacivertli takıma geç katılan Ferdi, Lugano mücadleesine yedek kulübesinde başladı.

        3

        Teknik direktör Jose Mourinho tarafından 68. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil olan 24 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada takımının ceza sahasının dışından şık bir vuruşla Fenerbahçe'nin 4. golü kaydetti.

        4

        "İKİNCİ YARIDAKİ OYUNLA GALİBİYETİ HAK ETTİK"

        Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ferdi, "Zor bir maç ve zor bir başlangıç oldu, erken gol attılar. İlk yarıyı çok iyi geçirmedik ama ikinci yarı oynadığımız oyunla galibiyeti hak ettik. Sadece son yediğimiz gole gerek yoktu. Ayrıca 200. maçıma çıktığım için çok mutluyum." dedi.

        5

        "MOURINHO ÖZEL BİRİ"

        Teknik direktör Mourinho ile ilgili de konuşan yıldız isim, "Mourinho çok büyük bir kariyer, çok fazla kupa kazandı kariyerinde. Umarım Fenerbahçe'ye de kupalar kazanması için yardım edebilir." yorumunu yaptı.

        6

        Ferdi, "Mourinho'yu iki kelime ile anlatabilir misin?" şeklinde gelen soruya ise "Özel biri!" cevabını verdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik düzenleme komisyondan geçti
        Kritik düzenleme komisyondan geçti
        Fenerbahçe tura göz kırptı!
        Fenerbahçe tura göz kırptı!
        Kadıköy'e bekleriz
        Kadıköy'e bekleriz
        38'lik rekortmen!
        38'lik rekortmen!
        'Biden ve Harris yönetimi beni doğru düzgün koruyamadı'
        'Biden ve Harris yönetimi beni doğru düzgün koruyamadı'
        Yakın tarihin en sıcak günü: 21 Temmuz
        Yakın tarihin en sıcak günü: 21 Temmuz
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        Vicdan yoksunu konuştu
        Vicdan yoksunu konuştu
        Han Hunus'ta 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi
        Han Hunus'ta 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi
        ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti
        ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti
        "Benim suçum yok"
        "Benim suçum yok"
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"