"İKİNCİ YARIDAKİ OYUNLA GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ferdi, "Zor bir maç ve zor bir başlangıç oldu, erken gol attılar. İlk yarıyı çok iyi geçirmedik ama ikinci yarı oynadığımız oyunla galibiyeti hak ettik. Sadece son yediğimiz gole gerek yoktu. Ayrıca 200. maçıma çıktığım için çok mutluyum." dedi.