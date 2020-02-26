Antalya Stadı dışındaki akrep heykeli önünde gerçekleştirilen organizasyona, kırmızı-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Çayı sevdiği bilinen Podolski, kendisine ikram edilen çayı kameraların karşısında içti. Podolski, kendisini meşalelerle karşılayan ve sevgi gösterisinde bulunan taraftarlara teşekkür ederek imza dağıttı.

Alman futbolcu, burada yaptığı konuşmada, Antalyaspor'un hem kupada hem ligde hak ettiği yere gelmesine katkı sunmak istediğini ifade etti.

Geldiği ilk günden beri taraftarın kendisine çok içten destek verdiğini belirten Podolski, şöyle konuştu:

"Bu zamana kadar zorlu mücadelemizde verdiğiniz destek çok önemlidir. Önümüzde zorlu Fenerbahçe maçı var, bu karşılaşmadaki desteğiniz de önemli. Buraya tatile gelmedim, Antalyaspor'u iyi yerlere getirmek için geldim. Takımda herkes elinden geleni yapıyor. Antalyaspor bir marka."

ÖZTÜRK: GOLLERİNİ FENERBAHÇE MAÇINA SAKLIYOR

Etkinliğe katılan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Podolski'nin kalitesinin ortada olduğunu, takıma önemli katkılarda bulunacağına inandığını söyledi.

Podolski'nin Antalya'ya kazanmaya geldiğini belirten Öztürk, "Başarılı bir sporcu, Antalya'yı çok seviyor. Para kazanmak için değil Antalya'yı daha iyi tanıtmak için geldi. Podolski, dünya kupası kazanan bir takımın oyuncusuydu. Antalyaspor'da üç gol attı, ikisi sayılmadı. Gollerini bu haftaki Fenerbahçe maçına saklıyor." diye konuştu.

Japonya'nın Vissel Kobe takımıyla sözleşmesinin sona ermesinin ardından ara transfer döneminde Fraport TAV Antalyaspor'a transfer olan 34 yaşındaki yıldız oyuncu Lukas Podolski, yeni takımında forma giydiği 3 lig maçında 32 dakika süre aldı.

Podolski, kırmızı-beyazlı ekipte ilk golünü Süper Lig'in 23. haftasında son 3 dakikasında forma giydiği BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında kaydetti.