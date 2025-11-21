Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Lüleburgaz - Antalya kaç kilometre? Lüleburgaz - Antalya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Lüleburgaz - Antalya kaç kilometre? Lüleburgaz - Antalya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Lüleburgaz ile Antalya arasındaki mesafe Türkiye'nin kuzeybatısından güneyine uzanan uzun bir rotayı kapsar. Bu da iki mesafe arasında gidip gelmek isteyenlerin aklıan bazı sorular getirir. Kara, hava ve otobüs seçenekleriyle ulaşımın mümkün olduğu bu şehirler arası yolculuğun kaç saat sürdüğü merak konusudur. Peki Lüleburgaz - Antalya kaç kilometre ve bu iki yer arasına ne kadar sürede gidilir? Merak ettiklerinizi yazının devamında bulabilirsiniz…

        Giriş: 21.11.2025 - 11:33 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:33
        Lüleburgaz - Antalya kaç kilometre?
        Trakya Bölgesi’nin sevilen şehirlerinden Lüleburgaz, ülkenin turizm başkenti olarak bilinen Antalya ile oldukça uzak iki noktada yer alır. Bu nedenle iki şehir arasındaki mesafe oldukça fazladır. Marmara Bölgesi’nin kuzeybatısında bulunan Lüleburgaz, doğal olarak Akdeniz’in güney sahillerine bir hayli mesafelidir. Yine de kara yolu ve hava yolu bağlantıları sayesinde iki şehir arasında ulaşım mümkündür. Özellikle yaz aylarında tatil için Antalya’ya gitmek isteyenler bu rotayı sıkça tercih eder. Peki Lüleburgaz - Antalya kaç km? İşte detaylar…

        LÜLEBURGAZ - ANTALYA ARASI KAÇ km?

        Lüleburgaz - Antalya kaç kilometre? İki şehir arasındaki mesafe, yolculukta tercih edilen güzergâha göre farklılık gösterir. Kara yolu üzerinden iki şehir arasındaki mesafe yaklaşık olarak 760 km olarak saptanmıştır. Bu noktada kara yolu için en yaygın kullanılan güzergâh, Gebze-Afyonkarahisar-Burdur-Antalya hattıdır.

        Araçla seyahat edenler için bu mesafe ortalama olarak 9 ila 10 saat arasında tamamlanabilir. Ancak yine de ulaşım süresinin kişisel olduğu da hesaba katılmalıdır. Mola süreleri, trafik yoğunluğu ve yol durumu bu süreyi uzatabilir. Otobüsle yapılan yolculuklarda ise duraklamalar nedeniyle ulaşım süresi 12-13 saate kadar çıkabilir.

        LÜLEBURGAZ ANTALYA ARASI MESAFE NE KADAR?

        Lüleburgaz - Antalya mesafe ne kadar? Harita üzerinden inceleme yapıldığında Antalya ve Lüleburgaz arasında kuş uçuşu mesafe yaklaşık 500 km civarı olarak belirlenmiştir. Ancak kara yollarındaki koşullar göz önüne alındığında söz konusu mesafenin 760 km’ye kadar çıktığı görülebilir.

        • D550 ve D650 karayolları, yolcuların genel olarak tercih ettiği ana rotalardır.
        • Alternatif olarak Balıkesir-Denizli-Burdur hattı da kullanılabilir. Ancak bu güzergâh biraz daha uzun olduğundan pek fazla tercih edilmez.
        • Hızlı bir yolculuk isteyenler için İstanbul üzerinden otoyol bağlantısı (O-5 ve O-21 güzergâhları) konforlu bir seçenek olabilir.

        LÜLEBURGAZ - ANTALYA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Lüleburgaz - Antalya ne kadar sürede gidilir? İşte bilgiler;

        • Özel araçla ortalama 9-10 saatte,
        • Otobüsle yaklaşık olarak 13 saatte.

        Eğer bu yolculuğu uçakla yapmak istiyorsanız Lüleburgaz’dan direkt uçuş olmadığını söylemekte fayda var. Bu yöntemi tercih etmek için İstanbul ya da Tekirdağ üzerinden Antalya’ya doğrudan uçuş yapmayı deneyebilirsiniz. Böyle bir durumda yolculuk süresi, aktarma dâhil olmak üzere 4 saat sürebilir.

        Bilgi: Özellikle kış döneminde yol durumuna ekstra dikkat edilmelidir. Bilhassa Afyonkarahisar ve Burdur çevresinde kar yağışı seyahat süresini uzatabilir. Yaz döneminde ise yoğun tatil trafiği nedeniyle uzun beklemeler olabilir. Sonuç olarak sabah erken saatlerde yola çıkan ve bundan olumlu sonuç olan birçok yolcu vardır.

        LÜLEBURGAZ’DAN ANTALYA’YA NASIL GİDİLİR?

        Lüleburgaz’dan Antalya’ya ulaşım için üç temel seçenek vardır:

        • Özel araç
        • Otobüs
        • Uçak

        Özel Araçla Yolculuk

        • Bu seçenekte en çok tercih edilen rota Lüleburgaz-İstanbul-Kocaeli-Afyonkarahisar-Burdur-Antalya şeklindedir.
        • Otoyollar sayesinde yollar kaliteli ve sıkıntısızdır.
        • O-5 ve D650 karayolları üzerinden kesintisiz şekilde Antalya’ya ulaşılabilir.

        Otobüsle Yolculuk

        • Lüleburgaz Otogarı’ndan Antalya’ya her gün birkaç otobüs seferi yapılır.
        • Otobüs firmalarına göre değişmekle beraber yolculuk süresi 13 saate çıkabilir.
        • Bazı firmalar, Edirne ve Tekirdağ üzerinden aktarmalı sefer düzenleyebilir.

        Uçakla Yolculuk

        • Lüleburgaz şehrinde kendine ait bir havalimanı bulunmadığı için en yakın seçenek İstanbul Havalimanı veya Tekirdağ Çorlu Havalimanı’dır. Buralara kara yolundan ulaşım sağladıktan sonra uçağa binebilirsiniz.
        • İstanbul’dan Antalya’ya uçuşların ortalama 1 saat 10 dakika sürdüğü bilinir.
        • Havalimanına ulaşım süresi de hesaba katıldığında toplam yolculuk yaklaşık 4 saat olur.

        LÜLEBURGAZ’DA GEZİLECEK YERLER

        Yola çıkmadan önce Lüleburgaz’ı keşfetmek isteyenler için şehrin birçok tarihi ve doğal güzellikleri olduğunu söylemekte fayda var. Bunlardan bazıları;

        • Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi: Mimar Sinan’ın eseri olan bu yapı, şehrin en önemli simgelerinin başında kabul edilir.
        • Kültür Parkı: Şehrin içinde geniş yeşil alanlarıyla sakin bir mola noktasıdır.
        • Zafer Çeşmesi ve Taşköprü: Osmanlı döneminden kalma eserlerdir.
        • Lüleburgaz Bağ Yolu: Trakya’nın üzüm bağlarını gezmek isteyenler için ideal bir rotadır.

        ANTALYA’DA GEZİLECEK YERLER

        Antalya, Türkiye’nin turizm cenneti olarak her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlar. Lüleburgaz’dan gelenler için bu şehirde keşfedilecek sayısız güzellik vardır Bunlardan bazıları;

        • Konyaaltı ve Lara Plajı: Şehrin en popüler sahil bölgeleridir.
        • Kaleiçi: Tarihi sokakları, Osmanlı evleri ve yat limanı ile öne çıkan popüler bir yerdir.
        • Olympos ve Çıralı: Doğayla iç içe, sessiz tatil fırsatı sunan destinasyonlardır.
        • Düden ve Kurşunlu Şelaleleri: Şehrin doğal güzellikleri arasında ilk sıradadır.
        • Aspendos Tiyatrosu: Roma döneminden kalma tarihi ve antik bir yapıdır.
