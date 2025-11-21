Lüleburgaz - Antalya kaç kilometre? Lüleburgaz - Antalya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Trakya Bölgesi’nin sevilen şehirlerinden Lüleburgaz, ülkenin turizm başkenti olarak bilinen Antalya ile oldukça uzak iki noktada yer alır. Bu nedenle iki şehir arasındaki mesafe oldukça fazladır. Marmara Bölgesi’nin kuzeybatısında bulunan Lüleburgaz, doğal olarak Akdeniz’in güney sahillerine bir hayli mesafelidir. Yine de kara yolu ve hava yolu bağlantıları sayesinde iki şehir arasında ulaşım mümkündür. Özellikle yaz aylarında tatil için Antalya’ya gitmek isteyenler bu rotayı sıkça tercih eder. Peki Lüleburgaz - Antalya kaç km? İşte detaylar…

LÜLEBURGAZ - ANTALYA ARASI KAÇ km?

Lüleburgaz - Antalya kaç kilometre? İki şehir arasındaki mesafe, yolculukta tercih edilen güzergâha göre farklılık gösterir. Kara yolu üzerinden iki şehir arasındaki mesafe yaklaşık olarak 760 km olarak saptanmıştır. Bu noktada kara yolu için en yaygın kullanılan güzergâh, Gebze-Afyonkarahisar-Burdur-Antalya hattıdır.

Araçla seyahat edenler için bu mesafe ortalama olarak 9 ila 10 saat arasında tamamlanabilir. Ancak yine de ulaşım süresinin kişisel olduğu da hesaba katılmalıdır. Mola süreleri, trafik yoğunluğu ve yol durumu bu süreyi uzatabilir. Otobüsle yapılan yolculuklarda ise duraklamalar nedeniyle ulaşım süresi 12-13 saate kadar çıkabilir.

LÜLEBURGAZ ANTALYA ARASI MESAFE NE KADAR? Lüleburgaz - Antalya mesafe ne kadar? Harita üzerinden inceleme yapıldığında Antalya ve Lüleburgaz arasında kuş uçuşu mesafe yaklaşık 500 km civarı olarak belirlenmiştir. Ancak kara yollarındaki koşullar göz önüne alındığında söz konusu mesafenin 760 km’ye kadar çıktığı görülebilir. D550 ve D650 karayolları, yolcuların genel olarak tercih ettiği ana rotalardır.

Alternatif olarak Balıkesir-Denizli-Burdur hattı da kullanılabilir. Ancak bu güzergâh biraz daha uzun olduğundan pek fazla tercih edilmez.

Hızlı bir yolculuk isteyenler için İstanbul üzerinden otoyol bağlantısı (O-5 ve O-21 güzergâhları) konforlu bir seçenek olabilir. LÜLEBURGAZ - ANTALYA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Özel araçla ortalama 9-10 saatte,

Otobüsle yaklaşık olarak 13 saatte. Eğer bu yolculuğu uçakla yapmak istiyorsanız Lüleburgaz'dan direkt uçuş olmadığını söylemekte fayda var. Bu yöntemi tercih etmek için İstanbul ya da Tekirdağ üzerinden Antalya'ya doğrudan uçuş yapmayı deneyebilirsiniz. Böyle bir durumda yolculuk süresi, aktarma dâhil olmak üzere 4 saat sürebilir. Bilgi: Özellikle kış döneminde yol durumuna ekstra dikkat edilmelidir. Bilhassa Afyonkarahisar ve Burdur çevresinde kar yağışı seyahat süresini uzatabilir. Yaz döneminde ise yoğun tatil trafiği nedeniyle uzun beklemeler olabilir. Sonuç olarak sabah erken saatlerde yola çıkan ve bundan olumlu sonuç olan birçok yolcu vardır. LÜLEBURGAZ'DAN ANTALYA'YA NASIL GİDİLİR?