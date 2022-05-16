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Haberler Kripto Para LUNA ve UST krizi sonrası Bitcoin haftaya yükselişle başladı
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Bitcoin'de toparlanma

Bitcoin yeni haftaya yüzde 3 civarında yükselişle başladı. Ethereum da benzer şekilde yüzde 3.3 değer kazandı

LUNA ve UST krizi sonrası Bitcoin haftaya yükselişle başladı
HABERTURK.COM

Hafta sonu 30.000 dolar civarında hareket ederken, sabaha karşı Asya piyasalarının açılışıyla yükselişe geçti.

Bitcoin önce 31.300 dolara kadar yükseldi, ardından 30.400 dolara çekildi. Son çekilmeye rağmen Bitcoin günlük yüzde 2.9 yükseldi.

Benzer şekilde Ethereum da yüzde 3.3'lük değer kazancıyla 2.080 dolara çıktı. Bu sabah itibarıyla Binance coin günlük yüzde 4.4, Cardano (ADA) yüzde 11, Solana yüzde 11.4, Avalanche ise yüzde 6.4 yükseldi.

UST TOPARLANAMADI

Haftanın ilk gününde geçen hafta yüzde 8.2 ile beklentilerin üzerinde gelen nisan ayı ABD enflasyon verisi ile UST ve LUNA krizi sebebiyle yaşanan düşüşlerin bir kısmı telafi edildi.

Sabit coin TerraUSD (UST) hedef fiyatı olan 1 doların çok altında bir şekilde 0.18 dolardan işlem görürken, LUNA da 0.0002 dolara geriledi. LUNA Binance tarafından delist edilirken bu paradaki aşırı oynaklık devam ediyor.

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