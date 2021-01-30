Süper Lig’in 22. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir’i 5-1’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başanı Dr. Lütfü Savaş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Lütfü Savaş, kendi takımı Hatayaspor ve Başakşehir’i tebrik ederek sözlerine başlarken, "Çok centilmence bir maç oldu. Biz 5 yıllık periyotta 3. Lig’e düşerken Süper Lig’i tatlandırmaya geldiğimizi söylemiş bir takımız. Centilmence mücadelemize devam edeceğiz. Bugüne kadar Hatayspor olarak hep futbolu sporu daha centilmence daha güzel hale getirmeye çalıştık. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. Yeni genç futbolcuları keşfedip hep Türk futboluna hem de dünya futboluna sunmaya çalışacağız. Ben her iki takımı da tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda hem Başakşehir hem de Hataysporumuza başarılar diliyorum. Maç sonucu olarak mutluyuz. 5-1’lik galibiyet ile İstanbul’dan dönüyoruz. Hem teknik ekibimiz hem de oyuncularımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"BOUPENDZA'YI 10 MİLYON EURO'DAN AŞAĞI SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Lütfü Savaş, Hatayspor’un 24 yaşındaki golcü futbolcusu Boupendza’yı 10 milyon Euro’nun altındaki fiyatlara satmak istemediklerini dile getirerek, "Bopendza’ya teklif var. 5 milyon 150 bin Euro ve 5 milyon 250 bin Euro’yu gördü. Rusya ve İtalya’dan teklif geldi. Biz satmadık. Boupendza çok teknik güçlü ve hızlı bir oyuncu. Ekstra bir oyuncu. Bu futbolcunun maliyeti bize çok uygun bir fiyata geldi ama bu futbolcu değerini bulmadan satmayı düşünmüyoruz. 10 milyon Euro’dan aşağıya satmayı düşünmüyoruz. Biz Hatayspor’a güzel bir tesis yapmak istiyoruz. Farkındaysanız Kamara’yı da aldık. İnşallah o da Hatayspor’a renk katacaktır” değerlendirmesini yaptı.

"FENERBAHÇE İLE KAFA KAFAYA OYNAYACAK BİR TAKIMIZ"

Süper Lig’in 23. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili de konuşan Lütfü Savaş, şu ifadelere yer verdi:

"İnşallah önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçında da Süper Lig’e renk kattığımızı göstermek istiyoruz. Hatay’da hem gol konusunda seyir zevkiyle insanları mutlu etmek istiyoruz ama tabii ki doya doya Hatay’daki yemekleri de yemelerini istiyoruz. İnşallah salı günkü maç da güzel ve zevkli geçer. Hatayspor hak ettiği şekilde o maçı kazanır. Buradaki maç 0-0 tamamlanmıştı. 9 kişiyle mücadele etmiştik ama takım daha da oturdu. Fenerbahçe de çok saygı duyulacak güçlü bir takım. Biz de o takımla kafa kafaya oynayacak güce sahibiz. O ahengi yakaladık. Tüm futbolcularımızı teknik ekibimizi futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ahenkli bir lig geçiriyoruz. Bu 5 yıllık emeğin ürünü. Süper Lig’e çıktık bu bugünkü başarı değil. Birikmiş bütün potansiyellerimizi kullandığımız için bugünkü başarıyı elde ettik. Bundan sonra da Hatayspor başarmaya devam edecektir.”