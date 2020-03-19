Luyindama, İngiltere yolcusu!

Galatasaray'ın 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Christian Luyindama, sezon sonunda Sarı-Kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor. Voetbalnieuws’un haberine göre; Demokratik Kongolu oyuncuyu İngiliz ekipleri Aston Villa, Wolwes ve West Ham United takibe aldı. Galatasaray, milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Luyindama’nın sözleşmesini ikinci yarı askıya almıştı.
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