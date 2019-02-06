Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Christian Luyindama, TT Stadı'ndaki ilk maçına Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hatayspor maçıyla çıkarken golle de tanıştı. 25 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ardından yapıtığı açıklamada "İyi bir takımız ve burada doğrudan adapte olmak zordu ama üstesinden geldim. Bu akşam adaptasyonun sahaya yansıyışını gördük. Marcao ile 2 maç oynadım ve birbirimizi tanımaya başladık. İlerleyen dönemlerde daha iyisi de olacaktır. Taraftarla aramızda iyi bir başlangıç oldu. Onlarla aramızda aşk ilişkisi olmalı. Onlar bana aşkını ne kadar gösterirse, ben de öyle karşılık veririm" ifadelerini kullandı.