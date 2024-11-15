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        Haberler Spor Futbol Fransa Lyon'a geçici küme düşme ve transfer yasağı! - Futbol Haberleri

        Lyon'a geçici küme düşme ve transfer yasağı!

        Fransa'nın köklü kulüplerinden Olympique Lyon'un mali durumu nedeniyle 'geçici' küme düşme ve transfer yasağı cezası aldığı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 23:24 Güncelleme: 15.11.2024 - 23:24
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        Lyon'a geçici küme düşme ve transfer yasağı!
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        Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Olympique Lyon'a dev ceza...

        Fransız basınından GFFN'nin haberine göre; Fransa Futbol Federasyonu, borçları nedeniyle Lyon'a "geçici" küme düşme ve transfer yasağı cezası verdi. Lyon, sezon başındaki borçlarını ödeyememesi halinde küme düşürülecek.

        500 MİLYON EURO ÖDENMEK ZORUNDA!

        Haberde, Lyon'un küme düşmemesi için toplam borcunun 500 milyon Euro'luk kısmını ödemesi gerektiğine yer verildi.

        Lyon'un, Rayan Cherki ve Malick Fofana gibi genç yıldızlarını satarak 100 milyon Euro'luk gelir elde etmek istediği ifade edildi.

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