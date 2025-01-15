Lyon Başkanı Textor, Dursun Özbek'i aradı!

Georges Mikautadze transferi konusunda Galatasaray ile pazarlık halinde olan Textor, sarı-kırmızılı kulüpten özür diledi.

Lyon başkanı, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekillerinden İbrahim Hatipoğlu'nu bizzat aradı. Textor söz konusu açıklamaların hiçbir şekilde sarı-kırmızı kulübü hedef almadığını ifade etti.

Türkiye’den bir başka kulüpten bahsettiğini söyleyen Textor yanlış anlaşılmadan dolayı özürlerini de iletti.