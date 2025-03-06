Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca'ya tarihi ceza! - Futbol Haberleri

        Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca'ya tarihi ceza!

        Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, futboldan dokuz ay men cezası aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 00:30 Güncelleme: 06.03.2025 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paulo Fonseca'ya tarihi ceza!
        ABONE OL

        Olimpik Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, geçtiğimiz hafta hakem Benoit Millot'a yaptığı hareketin ardından 9 ay futboldan men cezası aldı.

        Fonseca 30 Kasım 2025 tarihine kadar yedek kulübesine giremeyecek. Fonseca'nın soyunma odası cezası 15 Eylül'de sona erecek.

        NE OLMUŞTU?

        Lyon ile Brest ile oynanan maçın 96. dakikasında, VAR incelemesiyle Brest lehine penaltı verilmemesi üzerine sinirlerine hakim olamayarak hakem Benoit Millot'a sert şekilde itiraz eden Fonseca kırmızı kart görmüştü.

        Fonseca, hakemin üzerine yürüyerek kafa atmaya teşebbüs etmiş ve takımdakiler tarafından sakinleştirilmişti. Fonseca maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, bu davranışından dolayı özür dilemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj
        Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj
        "Bir kulübün hakim olduğu sistem var"
        "Bir kulübün hakim olduğu sistem var"
        Trump yönetimi Hamas ile doğrudan irtibata geçti
        Trump yönetimi Hamas ile doğrudan irtibata geçti
        Bile bile lades: Cuesta
        Bile bile lades: Cuesta
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Beklenti yüzde 30 civarında enflasyon
        Beklenti yüzde 30 civarında enflasyon
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"