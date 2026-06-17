Maç heyecanı ev stiline yansıdı

Temmuz ayı sonuna kadar satışta olacak koleksiyon, kadın, erkek ve çocuklara yönelik toplam 19 parçadan oluşuyor ve maç heyecanını eğlenceli tasarımlarla buluşturuyor. Koleksiyon, yalnızca rahatlığı değil, birlikte maç izleme deneyimini de odağına alıyor. Kadın, erkek ve çocuk seçenekleriyle hazırlanan tasarımlar, ailelerin aynı koleksiyonun parçalarını giyerek tek takım, tek kombin ve tek yürek duygusuyla maç heyecanını paylaşmasına olanak tanıyor. Turnuva heyecanından ilham alan seçkide 3 erkek, 1 kadın ve 1 çocuk pijama modelinin yanı sıra 14 farklı tişört tasarımı yer alıyor.

MAÇ SAATLERİNE ÖZEL TASARIM

Yaz mevsiminin enerjisini futbol tutkusuyla buluşturan koleksiyonda, sabahın erken saatlerinde başlayan maçlardan ilham alan eğlenceli sloganlar ve kırmızı-beyaz detaylar öne çıkıyor. Uykusuz kalınan maç geceleri, alarm kurulup ekran başına geçilen sabahlar ve evde kurulan mini tribünler, koleksiyonun tasarım diline mizahi bir yaklaşımla yansıyor. Trendyolmilla Home'da ise futbol coşkusunu sofralara taşıyan kırmızı-beyaz tabak ve kupa tasarımları kullanıcılarla buluşuyor.

Marka, bu özel seçkiyle futbol heyecanını izleyici olmanın ötesine taşıyarak, günlük yaşamda giyilen ve paylaşılan bir deneyime dönüştürmeyi hedeflediğini de vurguladı. Rahat kalıpları ve eğlenceli tasarımlarıyla koleksiyon, yaz boyunca evde geçirilen maç saatlerine eşlik ediyor.