Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.477,26 %-0,11
        DOLAR 46,3179 %0,04
        EURO 53,9127 %0,26
        GRAM ALTIN 6.440,30 %-0,10
        FAİZ 41,69 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 104,25 %0,00
        BITCOIN 65.259,00 %-0,80
        GBP/TRY 62,2428 %0,07
        EUR/USD 1,1605 %-0,03
        BRENT 78,57 %-0,49
        ÇEYREK ALTIN 10.529,89 %-0,10
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Maç heyecanı ev stiline yansıdı

        Maç heyecanı ev stiline yansıdı

        Trendyolmilla, futbol heyecanından ilham alan yazlık özel pijama koleksiyonunu satışa sunduğunu duyurdu. Temmuz ayı sonuna kadar satışta olacak koleksiyon, kadın, erkek ve çocuklara yönelik toplam 19 seçenekten oluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 11:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Maç heyecanı ev stiline yansıdı

        Temmuz ayı sonuna kadar satışta olacak koleksiyon, kadın, erkek ve çocuklara yönelik toplam 19 parçadan oluşuyor ve maç heyecanını eğlenceli tasarımlarla buluşturuyor. Koleksiyon, yalnızca rahatlığı değil, birlikte maç izleme deneyimini de odağına alıyor. Kadın, erkek ve çocuk seçenekleriyle hazırlanan tasarımlar, ailelerin aynı koleksiyonun parçalarını giyerek tek takım, tek kombin ve tek yürek duygusuyla maç heyecanını paylaşmasına olanak tanıyor. Turnuva heyecanından ilham alan seçkide 3 erkek, 1 kadın ve 1 çocuk pijama modelinin yanı sıra 14 farklı tişört tasarımı yer alıyor.

        MAÇ SAATLERİNE ÖZEL TASARIM

        Yaz mevsiminin enerjisini futbol tutkusuyla buluşturan koleksiyonda, sabahın erken saatlerinde başlayan maçlardan ilham alan eğlenceli sloganlar ve kırmızı-beyaz detaylar öne çıkıyor. Uykusuz kalınan maç geceleri, alarm kurulup ekran başına geçilen sabahlar ve evde kurulan mini tribünler, koleksiyonun tasarım diline mizahi bir yaklaşımla yansıyor. Trendyolmilla Home'da ise futbol coşkusunu sofralara taşıyan kırmızı-beyaz tabak ve kupa tasarımları kullanıcılarla buluşuyor.

        Marka, bu özel seçkiyle futbol heyecanını izleyici olmanın ötesine taşıyarak, günlük yaşamda giyilen ve paylaşılan bir deneyime dönüştürmeyi hedeflediğini de vurguladı. Rahat kalıpları ve eğlenceli tasarımlarıyla koleksiyon, yaz boyunca evde geçirilen maç saatlerine eşlik ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ablasıyla evlenmesine karşı çıktığı kişi tarafından öldürüldü

        Güngörende bir kişi, ablasıyla evlenmesine karşı çıktığı kişi tarafından silahla öldürüldü. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        ABD basını: İran'la imzalanan anlaşma metni göründüğü gibi değil
        ABD basını: İran'la imzalanan anlaşma metni göründüğü gibi değil
        Şapkalar yarıştı
        Şapkalar yarıştı
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Kalp damarına stent takıldı
        Kalp damarına stent takıldı
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Avusturya, Ürdün'ü 3 golle yıktı!
        Avusturya, Ürdün'ü 3 golle yıktı!
        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de
        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de
        Borcu olana 76 günlük süre
        Borcu olana 76 günlük süre
        Saygıyla ölçülüyor
        Saygıyla ölçülüyor