Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague MAÇ SONUCU: Barcelona: 90 - Anadolu Efes: 80 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Barcelona: 90 - Anadolu Efes: 80

        THY EuroLeague'in 22. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu İspanya temsilcisi Barcelona'ya 90-80 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes ise üst üste 5'inci, toplamda 12'nci yenilgisini aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 00:48 Güncelleme: 18.01.2025 - 00:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes, Barcelona'da kayıp!
        ABONE OL

        Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında konuk olduğu İspanyol ekibi Barcelona'ya 90-80 mağlup oldu.

        Bu sonuçla Anadolu Efes 12. mez mağlup olurken, Barcelona 13. galibiyetini elde etti.

        Salon: Blaugrana

        Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Tomasz Trawicki (Polonya)

        Barcelona: Punter 15, Satoransky 6, Fall 13, Abrines 5, Parker 4, Anderson 3, Vesely 11, Brizuela 10, Metu 10, Nunez 11, Parra 2

        Anadolu Efes: Larkin 13, Bryant 16, Smits 1, Thompson10, Poirier 13, Beaubois 3, Nwora, Johnson 2, Oturu 8, Willis 3, Dozier 6, Ercan Osmani 5

        REKLAM

        1. Periyot: 22-24

        Devre: 48-41

        3. Periyot: 65-59

        Beş faulle çıkan: 38.36 Poirier (Anadolu Efes)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 32 tutuklama
        8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 32 tutuklama
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        Sevgilisini ve annesini vurdu!
        Sevgilisini ve annesini vurdu!
        Ukraynalı askerleri Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Ukraynalı askerleri Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        Sahte alkol operasyonu
        Sahte alkol operasyonu
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar