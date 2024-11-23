Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Almanya MAÇ SONUCU: Borussia Dortmund: 4 - Freiburg: 0 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Borussia Dortmund: 4 - Freiburg: 0

        Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, evinde konuk ettiği Freiburg'u 4-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 20:04 Güncelleme: 23.11.2024 - 20:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nuri Şahin'li Dortmund rahat kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya Ligi'nde 11. hafta maçında Borussia Dortmund ile Freiburg karşı karşıya geldi. Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund maçı 4-0 kazandı.

        Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Maximilian Beier, 40. dakikada Felix Nmecha, 66. dakikada Julian Brandt ve 77. dakikada Jamie Bynoe-Gittens kaydetti.

        Freiburg'ta Patrick Osterhage 63. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

        Bu galibiyetin ardından Borussia Dortmund puanını 19'a yükseltti. Freiburg 17 puanda kaldı.

        Almanya Ligi'nde gelecek hafta Borussia Dortmund, Bayern Münih'i ağırlayacak. Freiburg, Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        6 gollü gövde gösterisi
        6 gollü gövde gösterisi
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası