MAÇ SONUCU: Braga: 2 - Benfica: 2
Portekiz Ligi'nin 16. haftasında Jose Mourinho'nun teknik direktörlük görevini yürüttüğü Benfica, konuk olduğu Braga ile 2-2 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin gollerini; 38. dakikada penaltıdan Rodrigo Zalazar ve 45+1. dakikada Pau Victor attı.
Benfica'nın golleri ise; 29. dakikada Nicolas Otamendi ve 53. dakikada Fredrik Aursnes'ten geldi.
Konuk ekipte teknik direktör Jose Mourinho, 30. dakikada hakeme itirazdan sarı kart görürken, Braga'nın forveti Ricardo Hortai 90+3. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Benfica 36, Braga ise 26 puanda kaldı.