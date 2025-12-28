Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol MAÇ SONUCU: Braga: 2 - Benfica: 2 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Braga: 2 - Benfica: 2

        Portekiz Ligi'nin 16. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Benfica, deplasmanda Braga ile 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2025 - 23:06 Güncelleme: 28.12.2025 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mourinho'lu Benfica zirve yarışında yara aldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Portekiz Ligi'nin 16. haftasında Jose Mourinho'nun teknik direktörlük görevini yürüttüğü Benfica, konuk olduğu Braga ile 2-2 berabere kaldı.

        Ev sahibi ekibin gollerini; 38. dakikada penaltıdan Rodrigo Zalazar ve 45+1. dakikada Pau Victor attı.

        Benfica'nın golleri ise; 29. dakikada Nicolas Otamendi ve 53. dakikada Fredrik Aursnes'ten geldi.

        Konuk ekipte teknik direktör Jose Mourinho, 30. dakikada hakeme itirazdan sarı kart görürken, Braga'nın forveti Ricardo Hortai 90+3. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

        Bu sonucun ardından Benfica 36, Braga ise 26 puanda kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kamyonet ters yönden gelen Tofaş otomobile çarptı

        Orhangazi'de meydana gelen kazada kamyonetle çarpışan Tofaş otomobil sürücüsü yaralandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eğitime kar engeli! Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
        Eğitime kar engeli! Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Bakan Yumaklı duyurdu: 305 bin kişiye istihdam sağlayacak
        Bakan Yumaklı duyurdu: 305 bin kişiye istihdam sağlayacak
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor