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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası MAÇ SONUCU: Çaykur Rizespor: 3 - Silivrispor: 2 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Çaykur Rizespor: 3 - Silivrispor: 2

        Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Silivrispor'u 3-2 yenerek bir üst tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 20:03 Güncelleme: 05.12.2024 - 20:03
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        5 gollü maçta turlayan Rizespor!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında Nesine 3. Lig temsilcisi Silivrispor'u 3-2 yenerek 5. tura yükseldi.

        Stat: Çaykur Didi

        Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bilal Gölen, Gökhan Barcın

        Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Eray Korkmaz (Dk. 75 Benhur Keser), Ayberk Karapo, Hojer (Dk. 80 Mithat Pala), Halil İbrahim Pehlivan, Akintola (Dk. 60 Olawoyin), Papanikolaou, Buljubasic (Dk. 61 Varesanovic), Zeqiri, Minchev (Dk. 61 Emrecan Bulut), Jurecka

        Silivrispor: Kaan Atakan, Atakan Aksoy, Ramazan Kallıoğlu, Oğuz Yavuz (Dk. 59 Tahsin Hacımustafaoğlu), Vedat Saygı, Murat Ulusoy (Dk. 75 Emre Eser), Emirhan Türkmen, Emir Hakan Patan (Dk. 59 Kerim Bölük), Emre Demir (Dk. 59 Mehmet Aydın), İsmail Düzgün (Dk. 80 Batuhan Kurt), Mert Aktaş

        Goller: Dk. 21 ve 54 Mert Aktaş (Silivrispor), Dk. 31 ve 47 Papanikolaou, Dk 86 Zeqiri (Çaykur Rizespor)

        Sart kartlar: Dk. 34 Emirhan Türkmen, Dk. 77 İsmail Düzgün (Silivrispor), Dk. 34 Akintola, Dk. 87 Varesanovic, Dk. 89 Zeqiri, 90+4 Benhur Keser (Çaykur Rizespor)

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