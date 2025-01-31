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        MAÇ SONUCU | Eyüpspor: 1 - Sivasspor: 0

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Eyüpspor'da galibiyet golünü 89. dakikada Mame Thiam attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 22:04 Güncelleme: 31.01.2025 - 22:04
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        Eyüpspor, 9 kişi Sivasspor'u tek golle yendi!
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor, evinde Ömer Erdoğan'ın yönetimindeki Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Eyüpspor'un galibiyet golünü 89. dakikada Mame Thiam kaydetti. Mame Thiam'ın attığı gol sonrası VAR'da yapılan 5 dakikalık incelemenin ardından gol kararı geçerli sayıldı.

        Sivasspor, maçın 10. dakikasında Uros Radakovic, 85. dakikada ise Murat Paluli'nin kırmızı kart görmesi sonrası Sivasspor karşılaşmayı 9 kişiyle tamamladı.

        Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Eyüpspor puanını 39'a yükseltirken, Sivasspor 23 puanda kalmış oldu.

        Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor evinde Beşiktaş'ı ağırlarken, Eyüpspor deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

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