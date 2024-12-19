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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası MAÇ SONUCU: İskenderunspor: 1 - Hatayspor: 0 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: İskenderunspor: 1 - Hatayspor: 0

        Türkiye Kupası 5. Turu karşılaşmasında İskenderunspor, sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. İskenderunspor bu skorla adını gruplara yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 15:34 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:34
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        Hatayspor'a kupada İskenderunspor şoku!
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        Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor, Süper Lig ekibi Hatayspor'u konuk etti.

        Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İskenderunspor 1-0 kazandı.

        2. Lig ekibine galibiyeti getiren golü, 33. dakikada Görkem Sağlam kendi kalesine kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte İskenderunspor, adını grup aşamasına yazdırdı. Hatayspor ise turnuvaya veda etti.

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