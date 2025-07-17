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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor MAÇ SONUCU: Konyaspor: 2 - Rizespor: 1 - Tümosan Konyaspor Haberleri

        MAÇ SONUCU: Konyaspor: 2 - Rizespor: 1

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan hazırlık maçını Konya temsilcisi 2-1 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 20:26 Güncelleme: 17.07.2025 - 20:26
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        Konyaspor, Rizespor'u 2 golle geçti!
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        Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Konyaspor ile Çaykur Rizespor hazırlık maçında karşılaştı.

        Yeşil-beyazlı ekip, maçın 13. dakikasında Adil Demirbağ ve 36. dakikasında Aleksic'in kaydetti gollerle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Karşılaşmanın 58. dakikasında ise Çaykur Rizesporlu futbolcu Varesanovic'in attığı golle durum 2-1 oldu.

        Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Konyaspor maçtan 2-1 galip ayrıldı.

        Kentteki ilk hazırlık maçında Azerbaycan takımlarından Araz Nahçıvan'ı da 2-1 yenen Konyaspor, Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını tamamladı.

        Konyaspor, üçüncü etap çalışmaları için 21 Temmuz Pazartesi günü Avusturya'ya gidecek.

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