Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya MAÇ SONUCU: Sassuolo: 0 - Inter: 5 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Sassuolo: 0 - Inter: 5

        İtalya Serie A'nın 24. haftasında Inter, konuk olduğu Sassuolo'yu 5-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 22:21 Güncelleme: 08.02.2026 - 22:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Inter'den gövde gösterisi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Ligi'nde 24. hafta maçında Sassuolo ile Inter karşı karşıya geldi. Inter deplasmanda oynadığı maçı 5-0'lık skorla kazandı.

        Inter'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Yann Aurel Bisseck, 28. dakikada Marcus Thuram, 50. dakikada Lautaro Martinez, 53. dakikada Manuel Akanji ve 89. dakikada Luis Henrique kaydetti.

        Sassuolo'da Nemanja Matic, karşılaşmanın 55. dakikasından kırmızı kart gördü.

        Inter'de sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yer almadı.

        Bu galibiyetin ardından lider Inter puanını 58'e yükseltti. Sassuolo 29 puanda kaldı.

        İtalya Ligi'nde gelecek hafta Sassuolo, Udinese'ye konuk olacak. Inter, Juventus'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tarlaları su altında kalan çiftçiler, açtıkları kuyular ve düdenlerle suyu yer altına aktarıyor

        İzmir'de şiddetli yağışlar sonrası tarım arazileri sular altında kalan çiftçilerin açtıkları kuyular ve kendiliğinden oluşan düdenler sayesinde boşa akan sular yer altına iletilerek yer altı suyunun rezerv ve kalite açısından korunması sağlanıyor. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural