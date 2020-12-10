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Maccabi Tel-Aviv - Sivasspor | CANLI YAYIN

Maccabi Tel-Aviv-Sivasspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e karşı final niteliğinde maça çıkıyor! Kırmızı-beyazlılar rakibini yenmesi durumunda gruptan çıkarak bir üst tura yükselecek

Maccabi Tel Aviv Sivasspor CANLI YAYIN - Sivas maçı hangi kanalda yayınlanıyor? İlk 11'ler ve kadrolar...

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta mücadelesinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 14. maçına çıkıyor.

MACCABI TEL-AVIV - SİVASSPOR

SAAT: 23.00
HAKEM: Andris Treimanis
STAT: Bloomfield
YAYIN: beIN SPORTS 1

MACCABI TEL-AVIV: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tilbi, Saborit, Peretz, Golesa, Glazer, Biton, Pesic, Cohen

SİVASSPOR: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Yatabare

Sivasspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Bülent Albayrak bulunuyor. Çalımbay, karantina süreci devam ettiği için takımla İsrail'e gidemedi. Kırmızı-beyazlılar, gruptaki son maçına Kovid-19 tedavisi süren çok sayıda oyuncusundan yoksun çıkıyor. Sakatlığı bulunan Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemiyor.

6 PUANLA 3. SIRADA

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi Villarreal'e 5-3 ve 1-0'lık skorlarla kaybeden, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilen, Azerbaycan ekibi Karabağ'a ise 2-0 ve 3-2 üstünlük kuran Sivasspor, grupta 6 puanla 3. sırada bulunuyor.

Son hafta maçında 8 puanla ikinci sırada yer alan Maccabi Tel-Aviv'e konuk olacak kırmızı-beyazlı ekip, kritik mücadelede rakibini yenerek gruptan çıkarak son 32 turuna yükselmek istiyor.

SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş mücadelesinde rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivasspor, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivasspor, evindeki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda ederek mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle men cezası alıp, bu hakkını kullanamadı.

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