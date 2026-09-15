Alper Kömürcü: Hayatımın en özel günü

Ünlü sanatçı Kayahan'ın eski eşi İpek Açar ile müzisyen Alper Kömürcü, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini sürdüren çift, 7'nci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla kutladı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Düğünlerinden bir fotoğrafı paylaşan Alper Kömürcü, gönderisine "Hayatımın en özel günü. Seni çok seviyorum" notunu düştü. İpek Açar ise eşine, "Ben de hem de çok" sözleriyle karşılık verdi.

Çift, 2023 yılında oğulları Ömer Alp'i kucaklarına alarak ailelerini büyütmüştü. İpek Açar'ın Kayahan ile evliliğinden ise Aslı Gönül Açar adında bir kızı bulunuyor.