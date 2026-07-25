Bengü'den 'estetik' açıklaması

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bengü, Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Konser takviminin yoğun olduğunu söyleyen şarkıcı, "Çok yoğun, valiz hazır kapıda bekliyor. Şehir şehir geziyorum. Benim en beslendiğim yer sahne. Keyfim de çok yerinde. Güzel güzel de bronzlaşıyorum, kilo da veriyorum. Annemlere gittim geldim, önümüzdeki hafta da Bodrum kaçamağımız var. Sonrasında yurt dışı planlarımız var" dedi.

"KENDİME BAKIYORUM"

İmaj değişikliğiyle de dikkat çeken şarkıcı, sarışın görünümüne veda ederek doğal saç rengine döndüğünü söyledi. Bengü, "Sarı çok zormuş. Ben gerçek sarışın değilim, esmerim. Kendi tonuma geri döndüm. Sakin sakin devam etme kararı aldım. Kendime bakıyorum, saçlarımı değiştiriyorum. Kıyafetlere de önem veriyorum. Spor yapıyorum, bol bol yüzüyorum" diye konuştu.

"DOLGU YOK"

Estetikle ilgili de açıklama yapan 47 yaşındaki şarkıcı, "Böyle iyiyim. Dolgu falan şu an yok, zamanında yaptırmıştım ama şu an yok. Vitamin yaptırıyorum arada o kadar" dedi.