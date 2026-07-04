Ece İrtem'in ölümüyle ilgili yeni gelişme
Ünlü oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu ön raporu ortaya çıktı
Oyuncu Ece İrtem, İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da hayatını kaybetmişti. 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Işıl' karakteriyle de tanınan oyuncu, memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.
İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili pek çok haber basına yansımıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön rapor çıktı. İlk değerlendirmede, 35 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.
Milliyet'in haberine göre; kesin ölüm nedeninin adli tıp uzmanlarının kapsamlı incelemelerinin ardından hazırlanacak nihai raporla netlik kazanacağı bildirildi.
Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem'in ifadesinde, "Çok fazla alkol alıyordu aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu" dediği öğrenilmişti.
İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun da, oyuncunun Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ve maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül neticelerinin olabileceğinin öğrenildiğini belirterek, savcılığa verilen dilekçede otopside bu hususun da değerlendirilmesinin talep edildiğini açıklamıştı.