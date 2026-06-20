Sebastian Szymański'den İstanbul'da evlilik teklifi
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymański, İstanbul'da sevgilisi Dariane Row'a romantik bir evlilik teklifinde bulundu
Giriş: 20 Haziran 2026 - 22:43 Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı, şimdilerde Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'de forma giyen Polonyalı futbolcu Sebastian Szymański, özel hayatıyla gündeme geldi.
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27 yaşındaki futbolcu, bir süredir birlikte olduğu model Dariane Row'a İstanbul'da oldukça romantik bir evlilik teklifinde bulundu.
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İkili, ortak yaptıkları sosyal medya paylaşımında bu anlara, "Her şeyin başladığı yere geri döndüm, bu sefer bir yüzükle..." notunu düştü.