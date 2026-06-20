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        Haberler Magazin Sebastian Szymański'den İstanbul'da evlilik teklifi - Magazin haberleri

        Sebastian Szymański'den İstanbul'da evlilik teklifi

        Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymański, İstanbul'da sevgilisi Dariane Row'a romantik bir evlilik teklifinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 22:43 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'nin eski yıldızı, şimdilerde Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'de forma giyen Polonyalı futbolcu Sebastian Szymański, özel hayatıyla gündeme geldi.

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        27 yaşındaki futbolcu, bir süredir birlikte olduğu model Dariane Row'a İstanbul'da oldukça romantik bir evlilik teklifinde bulundu.

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        İkili, ortak yaptıkları sosyal medya paylaşımında bu anlara, "Her şeyin başladığı yere geri döndüm, bu sefer bir yüzükle..." notunu düştü.

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        Polonyalı futbolcunun bu paylaşımına, hem Fenerbahçeli taraftarlardan hem de eski takım arkadaşlarından tebrik mesajları yağdı.

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        #Sebastian Szymański
        #Dariane Row
        #fenerbahçe
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