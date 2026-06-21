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        Haberler Magazin İbrahim Kendirci: O şımarıklığı yapmam - Magazin haberleri

        İbrahim Kendirci: O şımarıklığı yapmam

        Uzun süredir ekranlarda yer almayan İbrahim Kendirci, hayatı ve oyunculuğa dair açıklamalarda bulundu; "Çalışkan biriyim. Hikâyeye inanalım, kendimizi o projede iyi hissedelim sabah 5'de kalkıp akşama kadar çalışırım. Bizim işimizin cilvesi o, şımarıklığı yapamam"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 16:48 Güncelleme:
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        "O şımarıklığı yapmam"

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; 'Kavak Yelleri' dizisinde canlandırdığı 'Deniz' karakteriyle ünlenen İbrahim Kendirci, Galataport'ta objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kendirci, "Güzel spor aktiviteleri yapacağım. Yeni sezonda naif, güzel hikâyeler, insanları germeyecek işle inşallah döneceğiz" dedi.

        "BİR ŞEYE İNANIYORSAM ÇALIŞIRIM"

        Bazı oyuncuların ana akım yerine dijital platformu seçmesi hakkında konuşan İbrahim Kendirci, "Çalışkan biriyim. Hikâyeye inanalım, kendimizi o projede iyi hissedelim sabah 5'de kalkıp akşama kadar çalışırım. Bizim işimizin cilvesi... O şımarıklığı yapamam. Bir şeye inanıyorsam çalışırım. Genciz güçlüyüz. İnsanlar kaç kuruşa ne işler yapıyorlar. Set ekibini yormadan bize sunulan saatler içerisinde işimi en iyi şekilde yapmaya çalışırım" ifadelerini kullandı.

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        "İNSANLARI ŞAŞIRTMAK BENİ MUTLU EDİYOR"

        Oyuncu ayrıca "Sosyal medyada, 'Ne zaman göreceğiz?' diyorlar. Elimden geldiğini yapacağım, bende özledim. Sürpriz bir ters köşe rol isterim. Seyirciyi şaşırtıp, 'Aaa bu o muymuş' dedirtecek hikâye... Bütün oyuncu arkadaşlarım böyle roller ister. İnsanları şaşırtmak beni mutlu ediyor" diye konuştu.

        "ÇAĞA AYAK UYDURMAYA ÇALIŞIYORUM"

        Sporla iç içe bir yaşam sürdürdüğünü söyleyen Kendirci, "Haftada 2-3 kere, tenis, padel, kürek ve kaykay yapmak mental anlamda iyi hissettiriyor. Kendimi bu şekilde beslemeye çalışıyorum. Evde bir şey okuyup, yazmaya çalışıyorum. Çağa ayak uydurmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

        Oyuncu, gazetecilerin "En büyük hobiniz nedir?" sorusuna, "Her gün evde davul çalıyorum. Elektronik baterim var. Davul hocam var. Her gün ritim antrenmanı yapıyorum. Bundan vazgeçmek istemiyorum. Perküsyon bana iyi geliyor" yanıtını verdi.

        Koyu bir Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Kendirci, "Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın durumu biraz saçlarımı etkiledi. Dip boyalarımı artırdı. Beşiktaş toparlar, yeni yapılanmaya gidiyor. Orkun Kökçü liderliğinde yeni sezona güzel başlayacak inşallah" diye konuştu.

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