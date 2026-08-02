Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İki sanat tarihçisinin keşif yolculuğu: 'The Knot: Gateway to Anatolia'

        İki sanat tarihçisinin keşif yolculuğu: 'The Knot: Gateway to Anatolia'

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Türkiye'nin kültürel mirasını uluslararası izleyiciyle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Go Türkiye mini dizi serisi, yeni yapımı 'The Knot: Gateway to Anatolia'nın çekimlerine başladı. Bugüne kadar 8,3 milyar gösterim ve 4,9 milyar izlenmeye ulaşan serinin yeni projesinde Sıla Türkoğlu ve Serkan Çayoğlu başrolleri paylaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 15:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İki sanat tarihçisinin keşif yolculuğu: 'The Knot: Gateway to Anatolia'

        Go Türkiye'nin mini dizileri hız kesmeden Türkiye'nin dört bir yanını tanıtmaya devam ediyor. Süreç Film imzası taşıyan ve İç Anadolu Bölgesi'ni konu alan yeni Go Türkiye mini dizisi 'The Knot: Gateway to Anatolia'nın çekimleri başladı. Başrollerini Serkan Çayoğlu ile Sıla Türkoğlu'nun paylaştığı, Levent Özdilek'in ise profesör karakterine hayat verdiği yapım, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasını uluslararası izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

        Dizi; aynı üniversitede görev almak isteyen iki sanat tarihçisi Toprak ve Bahar'ın akademik rekabetle başlayan hikayesini konu alıyor. Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasının izini sürdükleri yolculuk, zamanla yalnızca Anadolu'nun kadim değerlerini değil, birbirlerini de yeniden keşfettikleri etkileyici bir serüvene dönüşüyor.

        Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut'un üstlendiği mini dizinin senaryosu Melih Özyılmaz ve Elif Türker imzası taşıyor.

        REKLAM

        ÇEKİMLER ANKARA VE ESKİŞEHİR'DE BAŞLADI

        Eskişehir ve Ankara'nın tarihi dokusunda başlayan çekimler; başta Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi olmak üzere müzeler, ören yerleri, doğal güzellikler ve bölgenin zengin gastronomi kültürünü seyirciyle buluşturacak. Ankara ve çevre illerinin kültürel mirasını güçlü bir anlatıyla uluslararası izleyiciye ulaştırmayı hedefleyen mini dizi, Türkiye'nin kültür turizmine katkı sağlamayı amaçlıyor.

        GO TÜRKİYE MİNİ DİZİLERİ DÜNYA ÇAPINDA İLGİ GÖRÜYOR

        Go Türkiye mini dizi serisi, bugüne kadar 8,3 milyar gösterim ve 4,9 milyar izlenmeye ulaşarak Türkiye'nin uluslararası tanıtımında dijital hikaye anlatımının en başarılı örneklerinden biri haline geldi. 'Istanbul My Love', 'Antalya Gambit', 'Hidden Lover', 'An Istanbul Story', 'Cappadocia Fairytale', 'Turquoise Summer' ve 'Whisper of Origins' ile dünyanın farklı coğrafyalarındaki milyonlarca izleyiciye ulaşan seri; Türkiye'nin tarihini, kültürel mirasını, gastronomisini ve doğal güzelliklerini sinematik bir anlatımla küresel izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kıtlama çay, cağ kebabı ve kadayıf dolması rölyef oldu

        ERZURUM'da Kadim Eller Erzurum Kadın Kooperatifi, TasteAtlas'ın 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' (100 Best Dishes in the World) listesinde 9'uncu sırada gösterdiği cağ kebabını rölyefleştirdi. Kooperatif üyesi kadınlar, kadayıf dolması, kıtlama çay ve Oltu taşı tespihin de rölyefini yaptı.(DHA)

        #The Knot: Gateway to Anatolia
        #Serkan Çayoğlu
        #Sıla Türkoğlu
        #GO Türkiye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        TFF'den "çipli top" kararı!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        Evlere yaklaşan alevleri dozerle durdurmaya çalıştı!
        Evlere yaklaşan alevleri dozerle durdurmaya çalıştı!
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        Kendine 'ölü' süsü vermek istediği ortaya çıktı!
        Kendine 'ölü' süsü vermek istediği ortaya çıktı!
        "Evleniyorlar"
        "Evleniyorlar"
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Fırtına, HT Spor'da sahne alıyor!
        Fırtına, HT Spor'da sahne alıyor!
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        Mahkeme kararını verdi
        Mahkeme kararını verdi
        Alan çok binen yok
        Alan çok binen yok