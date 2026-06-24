İrem Helvacıoğlu ve Ege Kökenli'nin anne-kız buluşması
Oyuncu İrem Helvacıoğlu, meslektaşı Ege Kökenli bir araya geldi. İkilinin kızlarıyla pozlarını, Kökenli sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 24 Haziran 2026 - 12:24 Güncelleme:
Oyuncu Ege Kökenli, geçtiğimiz mart ayında Lior Ahituv ile evliliğinden dünyaya gelen kız Tal'i kucağına almıştı.
Kökenli, geçtiğimiz yıl kızı Sora'yı dünyaya getiren oyuncu İrem Helvacıoğlu ile buluştu.
Kökenli o anları sosyal medya hesabından "Me with kiddos" notuyla yayımladı.
2024 yılında işletmeci Ural Kaspar ile dünyaevine giren Helvacıoğlu, geçtiğimiz nisan ayında evliliğini sonlandırmıştı.
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