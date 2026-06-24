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        Haberler Magazin İrem Helvacıoğlu ve Ege Kökenli'nin anne-kız buluşması

        İrem Helvacıoğlu ve Ege Kökenli'nin anne-kız buluşması

        Oyuncu İrem Helvacıoğlu, meslektaşı Ege Kökenli bir araya geldi. İkilinin kızlarıyla pozlarını, Kökenli sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 12:24 Güncelleme:
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        Anne-kız buluşması

        Oyuncu Ege Kökenli, geçtiğimiz mart ayında Lior Ahituv ile evliliğinden dünyaya gelen kız Tal'i kucağına almıştı.

        Kökenli, geçtiğimiz yıl kızı Sora'yı dünyaya getiren oyuncu İrem Helvacıoğlu ile buluştu.

        Kökenli o anları sosyal medya hesabından "Me with kiddos" notuyla yayımladı.

        2024 yılında işletmeci Ural Kaspar ile dünyaevine giren Helvacıoğlu, geçtiğimiz nisan ayında evliliğini sonlandırmıştı.

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