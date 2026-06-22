Kani Kudu: Asena artık benim eşim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Asena, Murat Başaran ile 'Battı Balık' düeti için düzenlenen lansman gecesinde sevgilisi Kani Kudu ile birlikte boy gösterdi. Asena, Kudu ile birlikte ilişkileri hakkındaki iddialara yanıt verdi.

"İŞ İLİŞKİSİ HARİÇ BİR İLİŞKİMİZ YOKTU"

Kamuoyunda bir bilgi kirliliği yaşandığını belirten Kani Kudu, Asena ile yollarının önce iş vesilesiyle kesiştiğini ifade etti. Kudu, süreci şu sözlerle aktardı: Ben Asena ile bir yıldır tanışıyorum, kendisi markamızın reklam yüzü. İlk başta iş ilişkisinden hariç bir ilişkimiz yoktu. Ocak ayında ikinci eşimden anlaşmalı ve sorunsuz bir şekilde boşandım. Mart ayından sonra ise Asena Hanım ile birlikteliğimiz başladı. Daha öncesinde aramızda bir şey söz konusu değildi.

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Ailesinin çıkan asılsız haberlerden rahatsızlık duyduğunu ve bu yüzden açıklama yapma zorunluluğu hissettiklerini vurgulayan Kudu, "Herkes bilsin istedik. Her türlü belge ve bilgiyi de paylaşırız. Bundan sonra Asena Hanım benim eşim, birlikte yaşıyoruz" dedi.

"KİMSENİN GÖZYAŞI OLMADIM"

Hakkındaki eleştirilere ve iddialara yanıt veren Asena ise ilişkisinin arkasında durduğunu belirterek, "Ben kimsenin gözyaşı olmadım. Bekar bir insanla bu yola çıktım. Sadece mutluyum" ifadelerini kullandı.

Asena'nın sol parmağına taktığı tektaş yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.