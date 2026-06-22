Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kani Kudu: Asena artık benim eşim - Magazin haberleri

        Kani Kudu: Asena artık benim eşim

        Asena, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Kani Kudu ile ilişkileri hakkında ilk kez konuştu. Kudu, "Mart ayından sonra birlikteliğimiz başladı, Asena artık benim eşim" derken, Asena ise; "Ben kimsenin gözyaşı olmadım. Bekar bir insanla bu yola çıktım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 09:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Asena artık benim eşim"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Asena, Murat Başaran ile 'Battı Balık' düeti için düzenlenen lansman gecesinde sevgilisi Kani Kudu ile birlikte boy gösterdi. Asena, Kudu ile birlikte ilişkileri hakkındaki iddialara yanıt verdi.

        "İŞ İLİŞKİSİ HARİÇ BİR İLİŞKİMİZ YOKTU"

        Kamuoyunda bir bilgi kirliliği yaşandığını belirten Kani Kudu, Asena ile yollarının önce iş vesilesiyle kesiştiğini ifade etti. Kudu, süreci şu sözlerle aktardı: Ben Asena ile bir yıldır tanışıyorum, kendisi markamızın reklam yüzü. İlk başta iş ilişkisinden hariç bir ilişkimiz yoktu. Ocak ayında ikinci eşimden anlaşmalı ve sorunsuz bir şekilde boşandım. Mart ayından sonra ise Asena Hanım ile birlikteliğimiz başladı. Daha öncesinde aramızda bir şey söz konusu değildi.

        REKLAM

        Ailesinin çıkan asılsız haberlerden rahatsızlık duyduğunu ve bu yüzden açıklama yapma zorunluluğu hissettiklerini vurgulayan Kudu, "Herkes bilsin istedik. Her türlü belge ve bilgiyi de paylaşırız. Bundan sonra Asena Hanım benim eşim, birlikte yaşıyoruz" dedi.

        "KİMSENİN GÖZYAŞI OLMADIM"

        Hakkındaki eleştirilere ve iddialara yanıt veren Asena ise ilişkisinin arkasında durduğunu belirterek, "Ben kimsenin gözyaşı olmadım. Bekar bir insanla bu yola çıktım. Sadece mutluyum" ifadelerini kullandı.

        Asena'nın sol parmağına taktığı tektaş yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 19 Haziran 2026 (Ay Yıldızlıların 2. Rakibi Paraguay)

        Ay Yıldızlıların 2. rakibi Paraguay. ABD ve İran imzaları attı. ABD tüm yaptırımları kaldıracak. İsrail "Mutabakat" dinlemiyor. Hizbullah'tan müzakere için beş şart. İBB Kültür A.Ş yöneticisi kurtarıldı. Korsan kitapta PDF dönemi. Gökhan Günaydın için tedbir kaldırıldı. ABD Nato'yu yine eleştirdi. E...
        #asena
        #Kani Kudu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Tatilcilerin yeni gözdesi
        Bir türkü için Ayaz öldü! Daha 14 yaşındaydı...
        Bir türkü için Ayaz öldü! Daha 14 yaşındaydı...
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        Oğlu yerde yatıyordu... Bir babanın en zor anı!
        Oğlu yerde yatıyordu... Bir babanın en zor anı!
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        İki kez doğan mucize bebek Lynlee'nin hikayesi
        İki kez doğan mucize bebek Lynlee'nin hikayesi
        Çinli otomobillere karşı Avrupa seddi
        Çinli otomobillere karşı Avrupa seddi
        Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçları
        Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçları
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı