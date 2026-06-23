Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Madonna filmi para engeline takıldı: Büyük hayatıma büyük bütçe gerekiyordu

        Madonna filmi para engeline takıldı: Büyük hayatıma büyük bütçe gerekiyordu

        Julia Garner'ın kendisini canlandıracağı biyografi filmi bir türlü tamamlanamayan Madonna, "Çok büyük bir hayat yaşadım, bu yüzden büyük bir bütçeye ihtiyacım vardı" diyerek bütçe anlaşmazlığına işaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 12:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Büyük hayatıma büyük bütçe lazım"

        Madonna, uzun zamandır beklenen biyografik filminin neden bir türlü gün yüzüne çıkmadığına dair açıklama yaptı. 67 yaşındaki oyuncu, yeni röportajında, filmin bütçesi konusunda Universal stüdyosuyla anlaşmazlık yaşadığını söyledi.

        "Universal ile bütçe konusunda anlaşmazlık yaşadık çünkü ben olağanüstü bir hayat yaşadım. Çok büyük bir hayat yaşadım, bu yüzden büyük bir bütçeye ihtiyacım vardı" diyen Madonna, "Bunu bir türlü anlayamadılar. Sırbistan'da daha ucuza yapmanın bir yolunu buldum ama sanırım bu fikre sıcak bakmadılar. Bilmiyorum, belki de bana inanmadılar" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Pop ikonu daha sonra hayat hikayesini mini diziye dönüştürmek için dijital platformla çalışmaya başladı. Ancak stüdyonun film versiyonu için yazdığı orijinal senaryoyu elinde tuttuğunu iddia ettikten sonra Universal ile daha fazla sorun yaşadı.

        'Popun Kraliçesi', "Bu tamamen ayrı ve uzun bir süreçti, çünkü Universal'da elimde olan senaryoyu, kendim yazmış olmama rağmen, onlardan fahiş bir fiyata satın almadan kullanamıyordum" şeklinde konuştu.

        Madonna, biyografik filmde kendisini canlandırması için Julia Garner'ı, kapsamlı bir eğitim kampı tarzı oyuncu seçimi sürecinin ardından tercih etmişti.

        Hayatını konu alan bir film yapma konusunda yıllardır ısrarcı davranan Madonna, 2023'te, 1987'deki aynı adlı şarkısına gönderme yapan 'Who's That Girl' adlı bir biyografik film üzerinde çalıştı. Filmin ilk versiyonunda senaryo yazarlarından biri olarak Diablo Cody yer alıyordu ve filmin adı başlangıçta 'Little Sparrow' (Küçük Serçe) idi.

        REKLAM

        2024'te Madonna, filmin büyük bir bölümünü senarist Erin Cressida Wilson ile birlikte yazdı ve Julia Garner da onu canlandıracaktı. Ancak hazırlıklardan birkaç ay sonra Madonna, karşılaştığı engellerden duyduğu hayal kırıklığını sosyal medya aracılığıyla dile getirdi.

        Madonna, projenin gecikmesine neden olan şeyleri anlatırken, "Los Angeles'ta günlerce mücadele ettikten, yapımcıların ve menajerlerin filmimi neden çekemeyeceğimi anlatmalarını dinledikten sonra, hayatımdaki her şeyin zorluklarla karşılaşacağını anladım" ifadesini kullandı.

        Sanatçı, projenin üzerinde dört yıldır çalıştığını belirtirken, bazı kişilerin de kendisine projeyi küçültmesi, daha küçük ölçekli düşünmesi konusunda ısrar ettiğini söyledi.

        "Benim için kolay yolculuklar olmadı. Sanırım minnettar olmalıyım. Bu beni kalıpların dışında düşünmeye zorluyor" diyen Madonna, "Normal bir hayatım olmadı. Bunu normal şartlarda başaramam" diye ekledi.

        REKLAM

        Madonna, şu sıralar yeni stüdyo albümü 'Confessions II'nin çıkışına hazırlanıyor. 3 Temmuz'da piyasaya sürülecek olan albüm, 2005'te yayınlanan ve büyük beğeni toplayan 'Confessions on a Dance Floor' projesinin devamı niteliğinde.

        Madonna, dijital platformun artık mini dizi için bir yazar bulduğunu belirterek, "Proje, Confessions II'nin tanıtımını bitirdikten sonra tekrar gündeme gelecek" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Polatlı'daki feci kaza kamerada: 3 ölü, 1 yaralı

        Ankara Polatlı'da otomobilin park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı

        #Madonna
        #film
        #madonna biyografisi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Birleşik Krallık'ta dört yılda beşinci başbakanlık seçimi
        Birleşik Krallık'ta dört yılda beşinci başbakanlık seçimi
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Rekabet’ten Threads açıklaması!
        Rekabet’ten Threads açıklaması!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Gol düellosunda kazanan Norveç!