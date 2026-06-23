Madonna filmi para engeline takıldı: Büyük hayatıma büyük bütçe gerekiyordu

Madonna, uzun zamandır beklenen biyografik filminin neden bir türlü gün yüzüne çıkmadığına dair açıklama yaptı. 67 yaşındaki oyuncu, yeni röportajında, filmin bütçesi konusunda Universal stüdyosuyla anlaşmazlık yaşadığını söyledi.

"Universal ile bütçe konusunda anlaşmazlık yaşadık çünkü ben olağanüstü bir hayat yaşadım. Çok büyük bir hayat yaşadım, bu yüzden büyük bir bütçeye ihtiyacım vardı" diyen Madonna, "Bunu bir türlü anlayamadılar. Sırbistan'da daha ucuza yapmanın bir yolunu buldum ama sanırım bu fikre sıcak bakmadılar. Bilmiyorum, belki de bana inanmadılar" ifadesini kullandı.

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Pop ikonu daha sonra hayat hikayesini mini diziye dönüştürmek için dijital platformla çalışmaya başladı. Ancak stüdyonun film versiyonu için yazdığı orijinal senaryoyu elinde tuttuğunu iddia ettikten sonra Universal ile daha fazla sorun yaşadı.

'Popun Kraliçesi', "Bu tamamen ayrı ve uzun bir süreçti, çünkü Universal'da elimde olan senaryoyu, kendim yazmış olmama rağmen, onlardan fahiş bir fiyata satın almadan kullanamıyordum" şeklinde konuştu.

Madonna, biyografik filmde kendisini canlandırması için Julia Garner'ı, kapsamlı bir eğitim kampı tarzı oyuncu seçimi sürecinin ardından tercih etmişti.

Hayatını konu alan bir film yapma konusunda yıllardır ısrarcı davranan Madonna, 2023'te, 1987'deki aynı adlı şarkısına gönderme yapan 'Who's That Girl' adlı bir biyografik film üzerinde çalıştı. Filmin ilk versiyonunda senaryo yazarlarından biri olarak Diablo Cody yer alıyordu ve filmin adı başlangıçta 'Little Sparrow' (Küçük Serçe) idi.

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2024'te Madonna, filmin büyük bir bölümünü senarist Erin Cressida Wilson ile birlikte yazdı ve Julia Garner da onu canlandıracaktı. Ancak hazırlıklardan birkaç ay sonra Madonna, karşılaştığı engellerden duyduğu hayal kırıklığını sosyal medya aracılığıyla dile getirdi.

Madonna, projenin gecikmesine neden olan şeyleri anlatırken, "Los Angeles'ta günlerce mücadele ettikten, yapımcıların ve menajerlerin filmimi neden çekemeyeceğimi anlatmalarını dinledikten sonra, hayatımdaki her şeyin zorluklarla karşılaşacağını anladım" ifadesini kullandı.

Sanatçı, projenin üzerinde dört yıldır çalıştığını belirtirken, bazı kişilerin de kendisine projeyi küçültmesi, daha küçük ölçekli düşünmesi konusunda ısrar ettiğini söyledi.

"Benim için kolay yolculuklar olmadı. Sanırım minnettar olmalıyım. Bu beni kalıpların dışında düşünmeye zorluyor" diyen Madonna, "Normal bir hayatım olmadı. Bunu normal şartlarda başaramam" diye ekledi.

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Madonna, şu sıralar yeni stüdyo albümü 'Confessions II'nin çıkışına hazırlanıyor. 3 Temmuz'da piyasaya sürülecek olan albüm, 2005'te yayınlanan ve büyük beğeni toplayan 'Confessions on a Dance Floor' projesinin devamı niteliğinde.

Madonna, dijital platformun artık mini dizi için bir yazar bulduğunu belirterek, "Proje, Confessions II'nin tanıtımını bitirdikten sonra tekrar gündeme gelecek" dedi.