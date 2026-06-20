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        Haberler Objektife Takılanlar Mela Bedel: Herhangi bir sorun yaşamadık - Magazin haberleri

        Mela Bedel: Herhangi bir sorun yaşamadık

        Katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıyan şarkıcı Mela Bedel, Mustafa Sandal ile aralarında yaşanan gerginlik hakkında konuştu. Şarkıcı, "Aramızda hiçbir problem yok. Benim dışımda herkes bir şeyler söyledi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 16:33 Güncelleme:
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        "Herhangi bir sorun yaşamadık"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mela Bedel, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Şarkıcı, gazetecilerin kendisine sorduğu soruları yanıtladı. Şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili, "Biraz rahatsızım, o yüzden erkenden ayrılacağım" ifadelerini kullandı.

        2 Mayıs'ta Mustafa Sandal için düzenlenen 'Saygı1' gecesinde sahne alan Mela Bedel ile Sandal arasında 'isim telaffuzu' gerginliği yaşanmıştı.

        "ARAMIZDA HİÇBİR PROBLEM YOK"

        Konuyla ilgili açıklama yapan Bedel, yaşananların yanlış anlaşıldığını belirterek, "Aramızda hiçbir problem yok. Görüştük, haberleştik. Herhangi bir sorun yaşamadık. Ben işimle konuşulmak istiyorum. Benim dışımda herkes bir şeyler söyledi" dedi.

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        #mustafa sandal
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