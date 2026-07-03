'Muhtemel Aşk' yine zirvede

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, başrolleri Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle ekranlara geldi. Romantik hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin yeni bölümü; Total’de 4.69 izlenme oranı 18.55 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda 4.65 izlenme oranı 18.43 izlenme payı, AB’de ise 4.18 izlenme oranı 18.57 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde bu hafta da birinci oldu.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ 'MUHTEMEL AŞK'

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Dizi sosyal medyada da övgü yağmuruna tutuldu. #MuhtemelAşk etiketi X’te 6 saat 40 dakika boyunca TT listesinde zirvede kalırken; #Defne 5 saat 10 dakika, #Kadir 2 saat 40 dakika ve #Tolga 7 saat 5 dakika konuşularak sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

'MUHTEMEL AŞK’IN 3'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kadir’e hislerini açmak için cesaretini toplayıp kapısına giden Defne, Kadir'in boşanmaktan vazgeçmesiyle adeta büyük bir enkazın altında kaldı. Kalbinde kopan fırtınalarla soluğu annesi Mine’nin dizlerinde alan Defne, yaşadığı bu ağır yıkımın ardından kalbinin etrafındaki duvarları eskisinden de sağlam bir şekilde yeniden örmeye karar verdi.

Defne, Kadir'in evinden hayal kırıklığıyla döndü;

Bu sırada evliliğinin içyüzüyle yüzleşen Kadir, kendisine aşkını haykıran eşi Leyla’ya karşı duvar gibiydi. Kadir, bu evliliğin sadece onu ağabeylerinin öfkesinden korumak için yapılmış bir anlaşma olduğunu ve artık bitmesi gerektiğini vurgulayarak son noktayı koydu.

Kadir ve Leyla'nın evliliğinin ardındaki sır;

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İkilinin arasında soğuk rüzgarlar eserken, Tolga’nın bir date uygulamasında tesadüfen Melis ile eşleşmesi ortalığı karıştırdı. Defne’yi kaybetme korkusuyla paniğe kapılan Melis, soluğu onun yanında alıp Tolga ile tartışınca olay herkesin ortasına döküldü. Tolga bu talihsiz yanlış anlaşılmayı düzeltmek için çabalasa da, duvarlarını çoktan örmüş olan Defne’nin dikenlerine takılmaktan kurtulamadı. Öte yandan Kadir ve Tolga arasındaki bitmek bilmeyen düşmanlığın sırrı aralanmaya başladı. Tolga’nın evinde eski bir fotoğraf bulan Melis, bu büyük problemin geçmişteki bir kadınla ilgili olabileceğini düşünerek durumu Defne ile paylaştı.

Defne, Kadir ve Tolga arasındaki büyük nefreti öğrendi;

İçindeki kırgınlıkla kıvranan Defne, Kadir ile yaşadığı yüzleşmede öfkesini kusarak ondan zerre kadar hazzetmediğini dile getirdi. Kadir’in peşin hükümlü davranmaması gerektiği yönündeki uyarılarına rağmen geri adım atmayan Defne, ikili arasındaki tüm dengeleri bir kez daha altüst etti. Tüm bu karmaşanın ortasında Levent’in organize ettiği büyük yemek ise adeta sonun başlangıcı oldu. Aileler arasında yaşanan gerginliklerden bunalarak Kadir’den kaçmaya çalışan Defne, yine onunla karşı karşıya gelmekten kurtulamadı. Kadir, kalbinde Leyla’ya yer olmadığını ve başka birine aşık olduğunu itiraf ettiğinde ise Defne’nin, zamanında aşkına sahip çıkma cesareti gösterememiş olmasına dair ağır sitemiyle sarsıldı.

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Kadir, Defne'ye bütün gerçeği anlattı;

Defne’nin çekip gitmesinin ardından, aralarındaki anlaşmadan para aldığını öğrenmesine rağmen ona olan duygularına yenik düşen Tolga harekete geçti. Tolga, her şeye rağmen Defne ile olmak istediğini dile getirirken; aşkına sahip çıkmak için Defne’nin peşinden giden Kadir’in bu anlara şahit olması, yeni bölümlerde yaşanacak büyük fırtınanın fitilini ateşledi.

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği 'Muhtemel Aşk’ın kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de.